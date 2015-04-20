سرمایه داری جهانی منشأ بحران در جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر آشتیانی در نشست بررسی آرا و افکار دکتر فرامز رفیع پور با بیان اینکه مقایسه جامعه شناسی ایرانی و اروپایی ممکن نیست، گفت: بنده در سال ۱۳۳۳ رتبه اول دانشگاه تهران شدم و چندین سال درسی به نام جامعه شناسی توسط دکتر صدیقی ارائه شد. دکتر صدیقی شاگرد یکی از شاگردان دورکیم بوده است اما ما ازهیچکدام از این جامعه شناسان چیزی نفهمیدیم. ما در واقع نسل اول جامعه شناسان ایران هستیم و چیزی که راجع به آن بحث نمی کردیم، جامعه ایران بود. دکتر صدیقی وزیر دکتر مصدق بود و حتی ما برای دفاع از خانه وی اسلحه بدست می گرفتیم و از او حمایت می کردیم، اما متاسفانه در زمانی که ما لیسانس گرفتیم به دلیل بی توجهی به خواسته های دانشجویان و مردم ایران قهر کردیم و به فرانسه رفتیم. دکتر صدیقی که وزیر دولت مصدق بود یک بار در سر کلاس درسش نسبت به ملی شدن بحث نکرد و نگفت که چه تحولی در حال رخ دادن است و حتی در مورد بورژوازی در ایران هم هیچ گونه صحبتی نکرد.

وی در ادامه افزود: در واقع این جامعه شناسی ما بود و ما فرزندان این جامعه شناسی بودیم که از ایران رفتیم. کاری که ما در دانشگاه می خواستیم بکنیم این بود که نحله های فلسفی قبل از زرتشت تا اکنون را به سمت نحله های فلسفی امروزی بیاوریم و اینها را با هم تلفیق و سازگار کنیم. در اینجا کسی برای جامعه شناسی ارزش قائل نیست در صورتی که در غرب، جامعه شناسی یک رشته والا و با ارزش است به طوری که یادم هست در آلمان که دانشجو بودم و آلفرد وبر برادر، ماکس وبر، رئیس دانشگاه آلمان بود، در آن زمان به رئیس جمهور آلمان، وقت داده بود و تمام روزنامه ها بدین صورت نوشته بودند که هوملز افتخار بزرگی کسب کرده است که وبر به او یک ربع وقت داده است.

وی افزود: من در کتاب جامعه شناسی شناخت از سه جامعه شناس یعنی ماکس وبر، امیل دورکیم و کارل مارکس صحبت کرده ام و گفته ام که جامعه شناسی بین این سه متفکر و جامعه شناس در نوسان است که این کتاب من جایزه یونسکو را برد. باید عرض کنم که این وضعیت جامعه شناسی در دنیا است اما جامعه شناسی ایران کجاست؟

آشتیانی گفت: من در اینجا می خواهم از ارتباطات تاریخی، اجتماعی ایران با خودش و با خارج یعنی جهان خارج از خودش و برخورد این دو با هم صحبت کنم. ما در برخورد با خودمان در این ۲۵۰۰ سال چه رابطه ای داشته ایم و در ارتباط با جهان خارج در این ۵۰ یا ۶۰ سال چه رابطه ای داشته ایم و سرانجام به چه نتیجه ای رسیده ایم و به کجا می رویم؟ مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضرب در هم می شوند، بدین معنی که مناسبات اجتماعی در مناسبات اقتصادی و مناسبات اقتصادی در مناسبات فرهنگی و ... در هم اثر می گذارد. هیچ مناسبات اجتماعی وجود ندارد که مناسبات سیاسی در آن تأثیر نداشته باشد. البته شدت و ضعف دارند و در شدت ضعف با هم متفاوت هستند و برعکس مناسبات فرهنگی و سیاسی هم بدین گونه است. به فرض مثال در یک بانک بیشتر مناسبات اقتصادی وجود دارد اما بین مناسبات دیگر رابطه دیالکتیکی وجود دارد.

وی گفت: غیر از این اصل که عرض کردم اصل دیگری که چیز عجیبی نیست، این است که هر پدیده ای را که نگاه کنید یک بار پدیداری خود را از نزدیک و یک بار از دور به ما نشان می دهد. این اصل همه جا وجود دارد و این خاصیت اپیستمولوژی است. هر جامعه شناسی ای که دید تاریخی و شناخت شناسانه را از دست بدهد دید اپیستمولوژی خود را هم از دست می دهد و به همین خاطر است که از ماکس و وبر تمجید می شود چرا که آنها شناختی واقعی از مناسبات می دهد، برخلاف جامعه شناسی آمریکا که نماینده آن پارسونز است. مارکس از تکامل سخن می گوید، ماکس وبر از سکولاریزاسیون و راسیونالیسم سخن می گوید. همه اینها همان دو فرآیند و فرمولی است که من در ابتدا عرض کردم.

آشتیانی افزود: ما باید ببینیم که ایران از کجا شروع کرده و به کجا رسیده است. شما وقتی وارد این بحث می شود که ایران را با جهان مقایسه کنید، چند اگر مطرح است که من به اختصار به آنها اشاره می کنم. ابتدا اینکه وقتی یک نفر گفت اگر این نباشد به فرض مثال حالا ارتباط جامعه شناسی ما با جامعه شناسی غربی این نباشد و جامعه شناسی غلط است و ... در واقع مقدمات آن را دارند می چینند که به جای جامعه می گویند امت و ما اکنون در اینجا داریم جامعه شناسی را مثله می کنیم.

وی تصریح کرد: همانطور که می دانید جامعه شناسی در اروپا هم برگرفته از الهیات مسیحی بود و در واقع زاییده آنجا بود که بعدا خود علمی مستقل شد. اگر منظور این است که جامعه شناسی باید برگردد و شعبه ای از فقه و الهیات بشود باید توجه کرد از زمان صد سال گذشته تاکنون، علم جامعه شناسیِ پدیدار شده درواقع نه الهیات و نه تاریخ است.

آشتیانی ادامه داد: سومین اگر این است و مقصود ما از جامعه شناسی این است که تا زمانی که حیات سرمایه داری جهانی ادامه دارد، بحران های جوامع کماکان ادامه خواهد داشت. برای اینکه کاپیتالیسم بتواند جنایت های خود را ادامه دهد جامعه شناسی در پشت آن نشسته است و عمل آن را با انتقادات خرد و کوچک خود توجیه می کند.

وی با اشاره به اینکه بحث گذشته ایران بحثی طولانی است گفت: وارد این بحث نمی شوم اما اگر شما الان ایرانی مانده اید به خاطسرماهر این است که تاریخ مشترکتان باقی مانده است. فردوسی دقیقاً می داند که وقتی توانایی مقابله در برابر اعراب را ندارد دست به کار فرهنگی می زند و این است که این مشترکات را باقی نگه داشته است.

وی همچنین گفت: در تمام دوران ۹ یا ۱۰ قرنی که به صفویه می رسیم ما در ایران دولت مستقل ایرانی نداشتیم بلکه همه نوکران خلفا بودند. در دوره صفویه برای اولین بار دولت مستقل تشکیل می شود و بعد از آن با دولت های وابسته روبرو می شویم و به انقلاب جمهوری می رسیم. انقلاب مشروطه، انقلاب ناتمام بود که تمام شئونات آن با شکست مواجه شد که می خواست ایران را از دوران کهن به دوران مدرن وارد کند. مادر میهنی ما از اول انقلاب مشروطه تا الان گرفتار دردهای رحمی زایمان مدرن شدن است. در این میان یک چیز بسیار مهم رخ داد که از قرن سوم تا ششم هجری بزرگترین مستشرقین اسلامی – ایرانی بر آن تأکید کرده اند و گفته اند که این دوران را باید رنسانس ایرانی نامید که بزرگترین دانشمندان و شاعران جهان دراین زمان در ایران جمع شدند و اما چگونه شد که در قرن ششم به کلی نابود شدند؟ و البته باید گفت که در واقع آنها را نابود کردند.

آشتیانی افزود: در قرن ششم وقتی که این دانشمندان از بین رفتند و بقیه دانشمندان ایرانی و شرقی به بیزانس فرار کردند و یک قرن بعد از آن رنسانس اروپا پدیدار شد. اگر بخواهیم مقایسه کنیم باید اینها را مطالعه کرد و دید که چه خدمتی ما به رنسانس و غرب کرده ایم. ما از مشروطه که به دستاوردهای آن نرسیدیم در واقع نه پرولتاریا و نه بورژوازی که دو انقلاب فرانسه و انگلستان را انجام داده باشیم و بدون این تجارب، انگلیسی ها رضاخان را به ایران تحمیل کردند که از چپ ارانی و تا مذهبی مدرس را کشت.

وی افزود: کاتوزیان به پهلوی که می رسد از مدرنیسم کاذب نام می برد به همین خاطر که کاذب بود از هم پاشید و ما به انقلاب رسیدیم و از نظام شاهنشاهی وارد نظام جمهوری شدیم.

وی در ادامه با اشاره به ۴ ویژگی ایرانیان گفت: در این ۲۵۰۰ سال یک ویژگی دسپوتیسم شرقی است که در ما باقی مانده است بدین معنی که شما با نظام خودسر، فاعل مایشایی روبرو هستید که هیچگاه بر مبنای مردم نبوده است. این ویژگی باعث شد که در ایران یک تفکر سروروسالاری به وجود بیاید. ویژگی دوم وجه تولید محقر آسیایی است که مارکس و انگلس هر دو این را در نامه هایشان گفته اند که متأسفانه در شرق به هیچ وجه تولید کامل واقعی وجود نداشته و تولید، حقیر بوده است و این از ابتدا در ایران ضعیف بوده است. ما باید تولید مادی و معنوی مان را بالا ببریم.

آشتیانی درپایان به دو ویژگی مثبت ایرانیان اشاره کرد و گفت: در این تاریخ ۲۵۰۰ ساله یک ویژگی مثبت تطبیق و تطابقی بوده است که ما از آن برخوردار بوده ایم و آن اینکه خودمان را به شدت در طول تاریخ با الگوهای خارج منطبق کرده ایم و می کنیم. ویژگی مثبت دیگر در طول تاریخ اینکه به همان اندازه که ملی بودیم بین المللی هم بوده ایم. همه علما و شاعران ما به همان اندازه که به ایران فکر می کردند به جهان نیز فکر کرده اند. ما اگر بخواهیم مقایسه ای بین ایران و جهان کنیم باید دو ویژگی اول را بکاهیم و انجام ندهیم و ویژگی های سوم و چهارم را تقویت کنیم.