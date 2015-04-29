بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور - ۱۸ / کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه نشینی از جمله معضلات اجتماعی است که آسیب ها و هزینه های بسیاری را به شهرها تحمیل می کند. معضلی که سال ها گریبان گیر شهر کرمان بوده و هر روز بر وسعت این شهر افزوده می شد و به بلندمرتبه سازی توجه چندانی نمی شد.

این گزارش از سلسله گزارشهای «پرونده ویژه بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور» منتشر شده است. «پرونده ویژه» مجموعه گزارشهای تولیدی دفاتر سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است.

عدم اقدام جدی مسئولین در سال های گذشته، خشکسالی های پی در پی استان کرمان و در نتیجه مهاجرت روستاییان برخی افراد را به خیال بهره مندی از زندگی شهرنشینی و خدمات شهروندی روانه شهرها کرد افرادی که به علت عدم تمکن مالی مجبور به سکونت در حاشیه شهرها و زندگی در سکونت گاه های غیرمجاز شدند که از خدمات شهری نیز محروم بودند. در این میان زمین خوارن و حاشیه سازان با سوء استفاده از سادگی مردم زمینه ایجاد حاشیه ها را فراهم کرده و با فروش زمین های دولتی و اقدام به ساخت و سازهای غیرقانونی بر این معضل دامن زدند و کار به جایی رسید که امروز وسعت شهر کرمان سه برابر میزان تعیین شده در طرح جامع تفصیلی شده است.

آغاز گامهای محکم برای مقابله با زمین خواری/ بخشهایی از شهرکهای حاشیه ای تخریب شد

در این میان وعده های مسئولین نیز در خصوص مبارزه با این پدیده عملی نمی شد تا اینکه استاندار کرمان طی سال گذشته گام های اساسی در این زمینه برداشت و با جدیت در این بحث مقابله با حاشیه نشینی و ریشه کنی سکونت گاه های غیرمجاز ورود پیدا کرده به گونه ای بسیاری از این سکونت گاه ها تخریب شدند.

علیرضا رزم حسینی در این خصوص به خبرنگار مهر ریشه کنی حاشیه نشینی را از اولویت های کاریش دانست و ابراز داشت: وسعت شهر کرمان براساس طرح جامع تفصیلی ۱۴ هزار هکتار است اما در حال حاضر شهر کرمان سه برابر این میزان توسعه یافته است.

وی دلیل این امر را بروز پدیده حاشیه نشینی در اطراف شهر کرمان دانست و افزود: تا ریشه کن شدن این معضل از پای نخواهیم نشست و بنا داریم ظرف یک سال آینده با انجام اقدامات لازم حاشیه نشینی را در کرمان ریشه کن کنیم. در زمینه مبارزه با زمین خواری برخی بناها تخریب شد چراکه به ناحق و غیرقانونی ساخت و ساز صورت گرفته بود.

حاشیه نشینی عاملی مخرب در مسیر توسعه کرمان است

رزم حسینی حاشیه نشینی را عاملی بر سر راه توسعه و پیشرفت شهرها دانست و گفت: عزم ما توسعه و آبادانی استان کرمان است و موانع و مشکلات موجود بر سر این راه را باید برطرف کنیم.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه مناطق حاشیه نشین را منشا آسیب های اجتماعی و جرائم دانست و تصریح کرد: این پدیده آسیب های بسیاری در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی برای شهرها به همراه دارد و مقابله ان امری ضروری است.

رزم حسینی با اشاره به استفاده غیرمجاز حاشیه نشینان از گاز، آب و برق ابراز داشت: این در حالی است که استفاده از این قبیل امکانات حق افرادی است که عوارض دولتی و حق شهروندی را پرداخت می کنند.

وی با تاکید بر لزوم ابادانی روستاها ابراز داشت: مهاجرت روستانشینان به شهرها با هدف برخوداری از زندگی بهتر یکی از مهم ترین عوال بروز پدیده حاشیه نشینی است.

سردار چناریان: حاشیه نشینی برخواسته از مشکلات اجتماعی مردم است

فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: حاشیه نشینی پدیده ای اجتماعی بوده و معضلی است که در اکثر نقاط کشور و دنیا وجود دارد. معتقدیم با موضوعات اجتماعی باید براساس شیوه موثری که می تواند این معضلات و نارسایی های اجتماعی را حل کند اقدام کرد.

سردار حسین چناریان با تاکید بر اینکه کارکرد در این زمینه باید اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد، افزود: حاشیه نشینی در واقع پدیده ای برخواسته از مشکلات و معضلات اجتماعی مردم است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی یکی از سازمان هایی است که می تواند در جهت پیشگیری، کاهش و مقابله با حاشیه نشینی نقش آفرینی کند اما این نقش؛ کلیدی و موثر نبوده و نقش اصلی در این حوزه به عهده سازمان های متولی ساماندهی امور شهری است.

سردار چناریان ابراز داشت: نقش اصلی در خصوص مقابله با حاشیه نشینی متوجه دستگاه های متولی ساماندهی، نظارت و کنترل امور شهری بوده و نیروی انتظامی مسئولیت برقراری امنیت اجتماعی مردم را بر عهده دارد که در این خصوص تفاوتی بین مردمی که درون شهر یا بیرون شهر ساکن باشند وجود ندارد.

وی ارائه خدمات مربوط به حوزه امنیت اجتماعی به همه اقشار مردم را وظیفه نیروی انتظامی دانست و تصریح کرد: نیروی انتظامی از نظر مسائل امنیت اجتماع هیچ گونه مرزبندی ندارد.

خدمات مناسب از مهاجرت مردم جلوگیری می کند

سردار چناریان با اشاره به اینکه پلیس در هر نقطه ای به امدادخواهان خدمت رسانی می کند، افزود: حاشیه نشینی عمدتا در شرایط خاصی به وجود می آید و بحران هایی نظیر جنگ، زلزله، سیل و خشکسالی در ایجاد این پدیده موثر هستند. سازمان هایی مشخص مسئول مدیریت چنین بحران هایی هستند و اگر در زمان بروز بحران خدمات مناسب در زمان مناسب به مردم ارئه شود مردم مهاجرت نکرده و در نتیجه حاشیه نشینی به وجود نمی آید.

فرمانده انتظامی استان کرمان کنترل عوامل موثر در بروز حاشیه نشینی را در مقابله با این پدیده بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: ارائه خدمات در زمان بروز بحران اصلی ترین مساله برای جلوگیری از حاشیه نشینی است. باید دید آیا سازمان های متولی در زمان بروز بحران به درستی به وظایف خود عمل کرده اند چرا که عدم خدمت رسانی مناسب باعث بروز حاشیه نشینی می شود.

وی با اشاره به این مساله که پلیس مسئولیت مستقیم در مقابله با حاشیه نشینی ندارد، ابراز داشت: در خصوص وضعیت امنیتی در مناطق حاشیه نشین کرمان ابراز داشت: خدماتی که در حریم شهر به مردم ارائه می شود به ساکنین مناطق حاشیه نشنی نیز ارائه می شود. پلیس در هنگام خدمت رسانی خط حریم شهری را مدنظر قرار نمی دهد و به همه مردم خدمات لازم را ارائه می کند.

سردار چناریان حاشیه ها را کانون تولید جرم و ناامنی دانست و افزود: نباید اجازه دهیم این کانون ها شکل گیرند و چرا که این مناطق به کانون هایی برای گسترش ناامنی ها تبدیل می شوند.

باید از بروز حاشیه نشینی پیشگیری کنیم

وی با اشاره به عدم برقراری قائده های اجتماعی در مناطق حاشیه نشینی گفت: در این مناطق به علت وجود خرده فرهنگ ها و تعارضات فرهنگی طبیعتا اختلافات شدت گرفته و مشکلات افزایش می باید و این امر منجر به بروز نزاع، سرقت، قتل و اعتیاد در سکونت گاه های غیررسمی می شود.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: با توجه به اینکه در مناطق حاشیه نشینی هیچ گونه قائده شهروندی ندارد این اماکن به کانون های ناامنی تبدیل می شوند. از نظر نیروی انتظامی خدمت رسانی به مردم داخل و برون شهرها یکسان است اگر چه حاشیه ها زحمت پلیس را دوچندان می کند اما خدمات امنیتی و انتظامی در همه نقاط به مردم ارائه می کنیم.

وی ضمن ابراز تاسف از شکل گیری چنین کانون هایی که باعث ایجاد ناامنی می شود، ابراز داشت: امیدواریم در آینده ای نزدیک و با احساس مسئولیت دستگاه های مربوطه؛ حاشیه نشینی ایجاد نشود و در صورت ایجاد سریعا ساماندهی شود که تبدیل به کانون بی انضباطی، ناامنی و خلاف نشود.

سردار چناریان بیان داشت: حاشیه ها عمدتا بستر و کانونی برای ایجاد جرائم، تخلفات و بسیاری از معضلات و مشکلات مردم حتی در نقاط شهری و نقاطی غیر سکونت گاه های غیر رسمی می شوند. سکونت گاه های غیر رسمی همیشه عاملی برای ناامنی مناطق شهری و شهروندان هستند.