به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاوه عصر یک شنبه در بازدید از پروژه درخت کاری تپه مجاور جاده شهرکرد - اصفهان با اشاره به اینکه توسعه فضای سبز در فرخ شهر بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: هم اکنون در نقاط مختلف این شهر پروژه های مختلف توسعه فضای سبز در این شهر در حال انجام است.

وی افزود: چهار هزار اصله نهال درخت در این شهر کاشته شده است و درخت کاری همچنان در این شهر ادامه دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر با اشاره به زیبای سازی قسمتی از جاده اصفهان - شهرکرد که از کنار فرخشهر می گذرد، اذعان داشت: هم اکنون تپه های این منطقه در حال گودبرداری برای کاشت درخت هستند.

وی بیان کرد: توسعه و ایجاد منطقه جدید گردشگری در تپه های تاریخی فرخشهر یکی از پروژه های مهم شهرداری به شمار می رود که موجب ورود گردشگران بسیاری به استان می شود.

حسین کاوه بیان کرد: ایجاد شهربازی، ایجاد بازارچه و آبشار مصنوعی از پروژه های مهم شهرداری است که در تپه های تاریخی قلعه غارت و نورالشهدا ایجاد می شود و با انجام این پروژه شهر، فرخ شهر به یکی از مهمترین شهرهای گردشگری استان چهارمحال و بختیاری تبدیل می شود.