انسان به عنوان جزئي از كل هستي مسئول معرفت و محاسبه خويش است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" حجت الاسلام علي اكبر رشاد رئيس گروه علمي اسلام و مسيحيت در همايش گفتگوي اسلام و مسيحيت در ابتدا ضمن تعريف انسان شناسي، نحوه تعريف انسان را اصلي ترين عامل و شاخص تفاوت ميان اديان و مسالك و مكاتب فكري و نحله هاي اجتماعي، سياسي عنوان كرد.

وي در ادامه گفت: اسلام، انسان را موجودي دوساحتي، آفريده اي ارجمند و ممتاز از ساير پديده ها، عاقل و مختار كه همواره تحت هدايت و نظارت آفريدگار است، مي داند.

حجت الاسلام رشاد افزود: از ديدگاه اسلام چون انسان "عالم و عاقل" است، "مختار" است و چون مختار است "محق" است و چون "محق" است، "مكلف" است و چون مكف است، "مسئول" است.

وي گفت: شخصيت هر فرد تحت تاثير دو عامل اراده فرد و عوامل و شرايط مؤثر در تربيت انسان شكل مي گيرد. بنابراين شخصيت آحاد انساني، بسته به ميزان تاثير و غلبه يكي از دو عامل ياد شده ميزان انطباق و عدم انطباق اراده و شرايط، با فطرت و طبيعت بشر مي تواند صورت تكامل و تثبيت يافته ماهيت آدمي باشد و مي تواند به صورتي كاملا متعارض با "هويت خلقي" او ظاهر شود.

حجت الاسلام رشاد در ادامه، در مورد ديدگاه اسلام درباره انسان گفت: از نظر اسلام، انسان جزئي است از كل هستي كه مسئول معرفت و محاسبه خويش است و نظام حياتي مطلوب انساني نظامي است كه بر كرامت ذاتي او مبتني بوده و بتواند مبناي تحصيل كرامت و كمالات اكتسابي او قرار گيرد. تضمين حقوق اسامي مانند "حق حيات" و "حق انديشه" و "آزادي بيان" لازمه توجه به كرامت ذاتي، آدمي است.

وي در پايان متذكر شد: چون حيات دنيوي و اخروي آدمي چونان دو فصل به هم پيوسته از عمر واحد قلمداد مي شود و آخرت ادامه طبيعي و قهري حيات دنيوي بشر بشمار مي آيد لذا همه اهتمام انسان اسلامي دنياي او نيست و نيز هرگز به وعده آخرت از عزت و راحت دنيوي خود غفلت نمي ورزد. بنابراين سازگار ساختن مقتضيات حيات مادي دنيوي و لوازم سعادتمندي او در حيات دنيوي و لوازم سعادتمندي او در حيات اخروي از مهمترين مسائلي است كه در نظام زيستي مناسب با شأن شايسته انسان بايد مورد اهتمام جدي قرار گيرد.

همايش دو روزه گفتگوي اسلام و مسيحيت با حضور انديشمندان ايراني و خارجي و نمايندگاني از واتيكان از ديروز در مجتمع امام خميني آغاز شده و امروز به پايان مي رسد.