شی جینپینگ به دنبال ایجاد کوریدور اقتصادی بین چین و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین امروز دوشنبه در راس هیئتی اقتصادی وارد پایتخت پاکستان می شود. قرار است در این سفر که با نگرانی از سوی آمریکا دنبال می شود، قراردادهایی به ارزش 46 میلیارد دلار بین چین و پاکستان امضا شود.

بر این اساس هدف از این سفر ایجاد زیرساخت هایی در حوزه انرژی و راه اندازی کوریدوری اقتصادی بین استان سین کیانگ واقع در غرب چین و بندر گوادر در جنوب پاکستان خواهد بود. در همین رابطه «مشاهد حسین» رئیس کمیته دفاعی پارلمان پاکستان با اشاره به اهمیت مناسبات پکن-اسلام آباد از عزم دو کشور برای گسترش همکاری های اقتصادی خبر داد.

با این حال عبور کوریدور مذکور از ایالت بلوچستان که از جمله مناطق فقیرنشین و ناامن پاکستان به شمار می رود، تردیدهایی را در مورد عملی بودن طرح های بلندپروازانه چین در دسترسی به آب های غرب آسیا به وجود آورده است.

قرار است چین ۳۴ میلیارد دلار در بخش انرژی و ۱۲ میلیارد دلار در پروژه های زیرساختی پاکستان سرمایه گذاری کند. براین اساس ۶ میلیارد دلار از این سرمایه گذاری برای ساخت جاده ها و خطوط آهن جدید بین پاکستان و چین هزینه می شود که به تقویت تجارت و ترانزیت بین ۲ کشور منجر خواهد شد. همچنین چین حدود ۵ میلیارد دلار در طرح توسعه بندر گوادر پاکستان سرمایه گذاری خواهد کرد.