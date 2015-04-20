عربستان دریمن شکست می خورد/جهان اسلام روزهای حساسی را سپری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه همایش بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی در ورامین با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی و فرماندهان نظامی در سالن گل نرگس برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی که به عنوان سخنران ویژه در این مراسم حضور داشت با اشاره به تحولات اخیر در منطقه اظهار داشت: امروز منطقه خاورمیانه و جهان اسلام روزهای حساسی را سپری می کند و تحولات کنونی می تواند معادلات بین المللی را بر هم بزند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: موج بیداری اسلامی در کشورهای مختلف نظیر مصر، لیبی، بحرین و یمن و بسیاری کشورهای دیگر به تأسی از انقلاب اسلامی ایران به راه افتاده و همین امر نگرانی و ناراحتی استکبار و شرکای آن را به همراه داشته است.

وی با انتقاد از حمله عربستان سعودی به یمن گفت: امروز صحنه های دلخراش حمله جنگنده های عربستان سعودی با حمایت آمریکا و برخی کشورهای عربی و غربی، دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد و در این میان سکوت مجامع بین المللی مایه تأسف و ناراحتی است.

محمودی ادامه داد: قطعا عربستان سعودی در این جنگ شکست خواهد خورد زیرا ملت یمن در طول روزهای اخیر نشان داده اند که بر سر آرمان های خود ایستاده اند.

سرتیپ امیر حسنلو در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف شکل گیری کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و با تصمیم امام راحل، کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی به منظور خدمت رسانی به بازنشستگان این نیرو راه اندازی شد.

رییس کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ورامین افزود: کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی وظیفه انجام امور رفاهی، پیگیری امور اداری، مشاوره حقوقی و انجام کارهای خدماتی را برای بازنشستگان ارتش بر عهده دارد و در طول سال های تأسیس، توانسته قدم های موثری را جهت حل مشکلات این قشر بردارد.

وی با اشاره به راه اندازی کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی در ورامین ادامه داد: شهرستان ورامین همواره دارای بازنشستگان زیادی از نیروی هوایی، دریایی و زمینی بود اما به دلیل نداشتن یگان مستقل، انجام امور خدماتی به آنان با مشکلات زیادی مواجه بود تا اینکه در سال ۸۷، کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ورامین شکل گرفت.

حسنلو اضافه کرد: در طول هفت سال گذشته تلاش شده است تا خدمات مطلوبی را به بازنشستگان ارتش در رده های مختلف ارائه شود زیرا اعتقاد داریم که بازنشستگان ارتش برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و ارزش های والای انقلاب اسلامی از تمامی توان خود بهره گرفتند و باید شایسته ترین خدمات به آنان ارائه شود.

این مسئول یادآور شد: وقتی به میان بازنشستگان ارتش اعم از نیروی هوایی، دریایی و زمینی می رویم هنوز عشق و ارادت آنان به مقام معظم رهبری و کشور موج می زند و به همین خاطر ما وظیفه داریم تا همه توان برای حل مشکلات آنان بهره گیریم.

رییس کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ورامین گفت: با تلاش های صورت گرفته بیش از دو هزار نفر عضو کانون بازنشستگان ارتش در ورامین هستند.