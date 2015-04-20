بمباران مناطق مختلف صنعاء/ وخامت اوضاع انسانی در نقاط مختلف یمن

دوشنبه ۹۴/۱/۳۱

۱۹:۴۹ رایزنی رئیس‌جمهوری روسیه با پادشاه عربستان درباره یمن

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه و ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان امروز دوشنبه به صورت تلفنی با یکدیگر درباره آخرین تحولات یمن بحث و تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، ملک سلمان در جریان این تماس تلفنی از تلاش های دیپلماتیک روسیه برای بهبود اوضاع یمن قدردانی کرد.

پادشاه عربستان همچنین از رأی ممتنع روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه این شورا علیه یمن قدردانی کرد.

دو طرف در جریان این گفتگو آمادگی خود برای هماهنگی با یکدیگر در تحولات منطقه و جهان را اعلام کردند.

۱۹:۰۴ انصارالله در واکنش به کشتار «فج عطان»:آل‌سعود با حمایت ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی جنایت بزرگی مرتکب شد

جنش انصارالله یمن امروز دوشنبه درباره بمباران منطقه «فج عطان» واقع در صنعا که بیش از ۳۰۰ شهید و زخمی برجای گذاشت، بیانیه صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: رژیم آل سعود با حمایت ائتلاف آمریکایی ـ صهیونیستی، بدترین جنایت ها را در حق ملت یمن مرتکب شده و هرآنچه را که با زندگی مردم رابطه مستقیم دارد، هدف قرار می دهد. یکی از این جنایت ها، جنایت اخیر آنها در منطقه «فج عطان» است که ده ها شهید و زخمی برجای گذاشت.

در این بیانیه تصریح شده است: این جنایت و جنایت های پیشین آل سعود، پرده از اهداف واقعی آنها از تجاوز آشکار به یمن برداشت. آنها هم اکنون قصد دارند ملت بی دفاع یمن را تحت محاصره زمینی، هوایی و دریایی قرار دهند؛ اقدامی که با قوانین و موازین بین المللی در تعارض کامل ست.

در بیانیه این جنبش همچنین تأکید شده است: به هر میزانی که بمباران مردم یمن تشدید شود، وحدت میان آنها نیز مستحکم تر خواهد شد و با عزم بیشتری به مقابله با این تجاوز آشکار خواهند پرداخت.

در پایان این بیانیه نیز آمده است: اگر رژیم آل سعود گمان می کند با بمباران غیرنظامیان بی دفاع و کشتار افراد بی گناه می تواند اهداف خود را محقق و ملت یمن را به زانو درآورد، باید بداند که سخت در اشتباه است، زیرا ملت یمن هرچقدر که قربانی های بیشتری در این راه بدهد، عزم آن راسخ تر خواهد شد.

۱۷:۴۶ ۳ کشته و زخمی در تبادل آتش میان نظامیان سعودی و یمنی ها

منصور الترکی سخنگوی وزارت کشور سعودی اعلام کرد: در اواخر وقت روز یکشنبه و هنگام گشت زنی نیروهای گارد مرزی در مرکز السد در منطقه نجران این نیروهای در معرض تیراندازی گسترده و خمپاره که از داخل یمن شلیک شد قرار گرفتند که نظامیان عربستانی نیز واکنش نشان دادند و اوضاع را تحت کنترل خود درآوردند.

وی اذعان کرد: در نتیجه این تبادل آتش یک سرباز به نام صالح مانع محمد المحامض از گارد مرزی کشته شد و دو نفر دیگر از نیروهای زمینی و گارد مرزی زخمی شدند و به بیمارستان منتقل شدند.

۱۷:۴۵ افزایش شمار شهدای یورش هوایی به «فج عطان» صنعا به ۳۰ نفر

منابع بیمارستانی در یمن از افزایش شمار تلفات حمله هوایی امروز جنگنده های سعودی به منطقه «فج عطان» صنعاء به ۳۰ شهید و ۳۰۰ زخمی خبر دادند.

منابع یمنی پیشتر با انتشار آمار اولیه قربانیان این حمله، از شهادت ۲۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر دیگر خبر داده بودند.

۱۷:۴۱ مرکز حقوق بشر یمن خبر داد: تشدید وخامت اوضاع انسانی در نقاط مختلف یمن

مرکز حقوق بشر یمن با صدور بیانیه ای نسبت به تشدید وخامت اوضاع انسانی در این کشور به دنبال تداوم حملات وحشیانه آل سعود ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه این مرکز آمده است: به علت هدف قرار گرفتن مکرر زیرساخت های یمن توسط جنگنده های یمنی، مردم این کشور هم اکنون با کمبود شدید انرژی و نقص مواد غذایی و دارویی رنج می برند.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است: اگر شخصی در پی بمباران سعودی ها کشته نشود و جان سالم به در ببرد، مجروح شده و در بیمارستان بستری می شود. با این حال در بیمارستان نیز با مشکلات بسیاری از جمله قطع برق و ... مواجه می شود.

بر اساس این بیانیه، هم اکنون هیچ جای امنی در یمن وجود ندارد که مردم از بمباران سعودی ها به آنجا پناه ببرند، به همین دلیل اوضاع انسانی در این کشور روز به روز وخیم تر می شود.

۱۵:۳۷ ۲۳ شهید و ۲۲۶ زخمی آمار اولیه یورش هوایی به «فج عطان» در صنعا

منابع بیمارستانی اعلام کردند: آمار اولیه حمله هوایی به فج عطان در جنوب غرب پایتخت یمن ۲۳ شهید و ۲۲۶ زخمی بوده است.

این منابع از انتقال ۱۰ شهید و ۷۶ مجروح به بیمارستان های نظامی و الجمهوری خبر دادند.

۱۵:۲۴ تداوم حملات به صعده/هدف قرار گرفتن شبکه تلویزیونی «الیمن الیوم»

رسانه های یمنی اعلام کردند: اخباری در حمله به منزل احمد علی عبدالله صالح در صنعا از سوی جنگنده های سعودی منتشر شده است اما هنوز مشخص نیست که احمد علی عبدالله صالح هنگام بمباران در منزلش بوده است یا خیر و اینکه آیا وی کشته یا زخمی شده است یا نه.

این منابع همچنین از حمله به منطقه ای در نزدیک ساختمان شبکه تلویزیونی الیمن الیوم و کشته و زخمی شدن شماری خبر دادند.

شبکه المنار از شهادت یک یمنی در حمله هوایی جنگنده های سعودی به منطقه الشوارق در استان صعده در شمال یمن خبر داد.

۱۵:۱۹ استراتژی جدید یمنی‌ها برای کشاندن درگیری به عمق عربستان

یک کارشناس امور اطلاعاتی به استراتژی جدید ارتش و کمیته های مردمی یمن برای کشاندن درگیری به عمق خاک عربستان اشاره کرد.

جاسم محمد کارشناس امور اطلاعاتی و استراتژیک مقیم آلمان اعلام کرد: ارتش یمن و نیروهای آن توان ورود به عربستان سعودی با توجه به تجارب قبلی در صعده را دارند به ویژه که آنها توانستند به مرزهای عربستان سعودی وارد شوند.

این کارشناس بیان کرد: این گام از ابتدای جنگ قابل پیش بینی بود و تجارب رویارویی نمایانگر این بود که درگیری به داخل خاک عربستان کشیده می شود به ویژه که جغرافیا و مرزها به نفع کمیته های مردمی و ارتش یمن است و علاوه بر آن یمنی هایی در عربستان وجود دارند. استراتژی در کشاندن درگیری به قلب عربستان است.

۱۵:۱۸ استفاده سعودی‌ها از سلاح‌های ممنوعه

رسانه های سعودی از کشته شدن یک نظامی سعودی در غرب سد نجران در مرزهای یمن با عربستان خبر دادند.

منابع یمنی به کشته شدن محمد شمسان و زخمی شدن تعدادی از کارکنان شبکه الیمن الیوم در حملات سعودی به فج عطان درصنعا اشاره کردند.

به گفته این منابع همچنین جنگنده های سعودی منطقه المنزاله در استان صعده را هدف قرار دادند.

شبکه المنار از استفاده سعودی از سلاح های ممنوعه در صنعا و برخاستن دود غلیظ خبر داد.

۱۴:۲۵ بمباران مناطق مختلف صنعاء و الضالع/ ۱۳ شهروند شهید شدند

جنگنده های متجاوز عربستان سعودی امروز مناطق مختلف صنعاء پایتخت یمن را بمباران کردند. گفته می شود در این حملات شماری از شهروندان یمنی شهید و زخمی شدند.

پزشکان بیمارستان های صنعاء در پی افزایش زخمی ها از شهروندان یمنی خواسته اند که خون اهدا کنند.

اسکای نیوز عربی نیز گزارش داد که در حملات امروز به صنعاء دستکم ۱۳ شهروند یمنی به شهادت رسیدند. منطقه «الجلیله» در شمال شرق شهر الضالع در جنوب یمن نیز آماج حملات جنگنده های سعودی قرار گرفت.

۱۱:۳۲ موشک باران مناطق مرزی/ کنترل ارتش بر مناطقی در أبین و مأرب

جنگنده های متجاوز عربستان سعودی امروز مناطق «شدا»، «الظاهر» و «رازح» را موشک باران کردند.

این مناطق که مناطق مرزی با عربستان سعودی محسوب می شوند هدف بیش از ۲۰ فروند موشک قرار گرفتند.

النشره نیز گزارش داد: ارتش یمن و کمیته های انقلابی کنترل منطقه «مثلث الوضیع» در استان أبین را به دست گرفتند. این اقدام پس از پاکسازی منطقه از گروه های مسلح و القاعده صورت گرفت.

همچنین ارتش و کمیته های انقلابی یمن کنترل منطقه «المشجح» در استان مأرب را نیز برعهده گرفتند. نیروهای ارتش یمن پس از کنترل این منطقه به سوی پایگاه نظامی «کوفل» که القاعده بر آن سیطره دارد در حال پیشروی هستند.

از شهر زنجبار نیز خبر می رسد نیروهای ارتش و کمیته های انقلابی یمن عناصر القاعده را تحت تعقیب قرار داده اند.

۱۱:۰۵ وزیر خارجه مستعفی یمن:مجالی برای بررسی طرح ایران وجود ندارد

وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در گفتگو با العربیه ادعاهای خود علیه ایران را تکرار کرد.

وی مدعی شد: مجالی برای بررسی طرح ایران برای حل و فصل بحران یمن وجود ندارد و خلع سلاح [حوثی ها] پیش از طرح هر ابتکار عملی یک ضرورت است.

ریاض یاسین بدون اشاره به جنایات عربستان سعودی در یمن و کشتار غیر نظامیان و تخریب زیر ساخت ها در این کشور توسط رژیم آل سعود انصار الله یمن را به ارتکاب جنایات جنگی در این کشور متهم کرد.

وی در ادامه حملات ائتلاف عربستان سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی به یمن را اقداماتی مثبت و سازنده توصیف کرد.

۰۸:۲۱ ادامه حملات سعودی ها به صعده/حمله خمپاره ای در استان الحجه

جنگنده های عربستان سعودی در تازه ترین حملات خود به یمن منطقه «رازح» در استان صعده را بمباران کردند.

این جنگنده ها منطقه «المنزاله» در استان صعده را نیز با ۹ فروند موشک بمباران کردند.

خبر دیگر اینکه سعوذی ها مناطق «تعشر» و «العطن» در استان الحجه را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

۷:۰۰ ادعای ۸۰ درصدی عربستان

عربستان سعودی مدعی شد که در حملات انجام شده به یمن، ۸۰ درصد از اهداف اولیه نابود شده اند.

یک شنبه ۹۴/۱/۳۰

۲۱:۲۰ سعودی های مجری برنامه آمریکا در یمن هستند

«عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن طی سخنرانی خود ضمن قدردانی از کشورها و دولت هایی که از یمن در مقابل تجاوز سعودی ها حمایت کردند، گفت: امروز، سعودی ها سرباز آمریکا بوده و برنامه های آن را در یمن پیاده می کنند.

وی تصریح کرد: کودکان یمنی بوسیله موشک ها و جنگنده های ساخت آمریکا کشته می شوند. این آمریکایی ها هستند که مواضعی که قرار است بمباران شوند را پیشاپیش مشخص می کنند.

رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: ایالات متحده آمریکا، مغز متفکر حمله به یمن بوده و این جنگ علیه غیرنظامیان بی دفاع را اداره می کند. دولتمردان آمریکایی دست سعودی ها در ارتکاب هرگونه جنایت علیه ملت یمن باز گذاشته اند.

الحوثی با اشاره به اینکه، اسرائیل و عربستان در این تجاوز، منافع مشترک دارند، تأکید کرد: امروز، بزرگترین خطری که حرمین شریفین را تهدید می کند، آمریکا و اسرائیل هستند.

۱۵:۰۰ «هادی العامری»: سعودی‌ها در یمن شکست خواهند خورد

هادی العامری دبیرکل سازمان بدر در گفتگو با المیادین اظهار داشت: داعش و حامیان آن با آزادسازی تکریت توسط نیروهای ارتش عراق صدمه دیدند زیرا این شهر را قلعه پایداری خود می دانستند.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره یمن گفت: آنچه در یمن رخ می دهد تجاوز گسترده محسوب می شود. سعودی ها دچار خسارت شدیدی خواهند شد و شکست خواهند خورد زیرا حمله، مشکلات را حل و فصل نخواهد کرد.

۱۴:۰۰ نشست سه جانبه وزرای خارجه آمریکا، اردن و مصر درخصوص تحولات یمن

«بدر عبدالعاطی» سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که دوشنبه هفته آینده (۲۷ آوریل) وزرای خارجه سه کشور آمریکا، مصر و اردن نشست سه جانبه ای را درخصوص تحولات اردن برگزار خواهند کرد.

بر این اساس، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا، «ناصر جوده» وزیر خارجه اردن و «سامح شکری» وزیر خارجه مصر روز دوشنبه در نیویورک درخصوص تحولات یمن به رایزنی خواهد پرداخت.

مصر و اردن از حامیان حمله عربستان به یمن در قالب ائتلاف موسوم به طوفان کوبنده محسوب می شوند.

آمریکا نیز از این حملات حمایت لجستیکی می کند.

۱۲:۱۲ قدردانی «عبدربه منصور هادی» از پادشاه عربستان

«عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن که هم اکنون در ریاض به سر می برد، از اقدام عوام فریبانه «ملک سلمان» پادشاه عربستان در اختصاص کمک ۲۷۴ میلیون دلاری به مردم یمن! قدردانی کرد.

وی در اظهاراتی عجیب از پادشاه عربستان در نقش آفرینی درخصوص کاهش آلام مردم یمن تشکر کرد.

قدردانی هادی از ملک سلمان درحالی صورت گرفت که همزمان با آنکه روزانه دهها غیر نظامی یمنی قربانی حملات عربستان به یمن می شوند وی به دور از تجاوز جنگند های سعودی به یمن در ریاض مأوا جسته است.

«احمد بن حسن عسیری» سخنگوی ائتلاف ضد یمن نیز پیشتر اعلام کرده بود که چهار هواپیمای اماراتی و قطری حاوی کمکهای غذایی و کمکهای انسانی به ساکنین عدن و حدیده کمک رسانده اند.

۱۰:۲۶ تظاهرات مردم مراکش در اعتراض به مشارکت در تجاوز به یمن

شهروندان مراکشی در اعتراض به مشارکت این کشور در تجاوز به یمن در قالب ائتلاف موسوم به «طوفان کوبنده» به رهبری عربستان، در مقابل ساختمان پارلمان این کشور در شهر رباط، پایتخت این کشور اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی مشارکت مراکش در حمله به یمن را به شدت محکوم کردند.

این تظاهرات با دخالت نیروهای امنیتی مراکشی به خشونت کشیده شد.

قطر، مراکش، کویت، امارات، بحرین، اردن و سودان در حملات هوایی به یمن مشارکت دارند.

۱۰:۱۳ تداوم تجاوز جنگنده‌های ائتلاف به مناطق مختلف یمن

به دنبال حمله جنگنده های ائتلاف موسوم به طوفان کوبنده، به منطقه نظامی المخبره در مرز عربستان شماری از شهروندان یمنی شهید و زخمی شدند.

از سوی دیگر شبکه اسکای نیوز عربی از حملات جدید جنگنده های ائتلاف ضد یمن به مواضع نیروهای مردمی در تعز و صعده خبر داد.

۸:۲۵ رایزنی وزیران دفاع آمریکا و عربستان درباره تجاوز به یمن

«اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا با «محمد بن سلمان» همتای سعودی خود تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگو مسائل مورد اهتمام ریاض و واشنگتن و زمینه های همکاری دو کشور در جتگ یمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۸:۱۴ مخالفت دولت مستعفی یمن با طرح صلح ایران

سخنگوی دولت مستعفی یمن شب گذشته اعلام کرد که با طرح ایران بری حل بحران این کشور مخالف است.

«راجح بادی» سخنگوی دولت مستعفی یمن با اعلام این خبر گفت: هدف از ابتکار عمل ایران تنها مانور سیاسی است و ما با این طرح مخالفیم.

طرح صلح ایران برای حل بحران یمن مبتنی بر توقف فوری درگیری ها در این کشور و پایان حملات نظامی بیگانه به یمن، کمک های انسانی به این کشور و از سرگیری گفتگوهای ملی فراگیر و تشکیل دولت وحدت ملی است دولتی که تمامی طرف ها در آن مشارکت داشته باشند.

۷:۴۶ انجام ۱۰۰ حمله هوایی طی ۲۴ ساعت/ ۴ زخمی در حمله خمپاره ای به تعز

جنگنده های عربستان سعودی شب گذشته شهر صعده را هدف چندین حمله قرار دادند.

از سوی دیگر در حمله خمپاره ای به شهر تعز پنج نفر از اعضای یک خانواده زخمی شدند که چهار نفر آنها زن بودند.

بی.بی.سی عربی نیز به نقل از «احمد العسیری»سخنگوی ائتلاف حمله به یمن موسوم به «طوفان کوبنده» گفت: عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۰ حمله هوایی به یمن انجام داده است.

۱:۵۳ کشته شدن هفتمین نظامی سعودی/ انجام ۲ هزار حمله هوایی به خاک یمن

سرتیپ «احمد العسیری» ضمن تایید کشته شدن یکی دیگر از نظامیان سعودی در درگیری های مرزی با یمن گفت: نیروهای ائتلاف طی سه هفته گذشته بیش از ۲ هزار نوبت پرواز بر فراز آسمان یمن انجام داده اند.

از زمان آغاز حملات نیروهای ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی در حمایت از عبدربه منصور هادی رییس جمهور مستعفی یمن، این هفتمین سرباز سعودی است که کشته می شود. پیشتر سه سرباز دیگر سعودی و سه عضو نیروی مرزبانی این کشور نیز در جریان درگیری ها مرز جنوب غربی کشته شده اند.

خبر دیگری از کشته شدن ۳۰ و زخمی شدن ۲۴ نفر از نیروهای وابسته به منصور هادی در حمله نیروهای انصار الله به یکی از مراکز نظامی استان تعز حکایت دارد.

یکی از افسران نظامی یمنی به خبرگزاری شینهوا گفته است نیروهای انصار الله که از حمایت ارتش برخوردار بودند، سی و پنجمین تیپ زرهی ارتش را که وفادار به منصور هادی هستند، محاصره کرده اند.

از شهریور ماه سال گذشته گروه انصار الله، صنعا پایتخت یمن را اشغال کرد. در پی این اقدام عبد ربه منصور هادی از ریاست جمهوری کناره گیری کرد ولی طی یک ماه گذشته عربستان سعودی با تشکیل ائتلافی از کشورهای عربی و با حمایت آمریکا بر فراز یمن منطقه پرواز ممنوع ایجاد و مردم این کشور را هدف حملات هوایی کرده است.

شنبه ۹۴/۱/۲۹

۲۱:۱۷ جنگنده های سعودی همچنان مانع ورود کمک هایب بشردوستانه

جنگنده های سعودی منطقه فج عطان در غرب صنعا پایتخت یمن را هدف قرار دادند.

این در حالی است که منابع یمنی اعلام کردند: جنگنده های سعودی همچنان مانع از ورود کمک های بشردوستانه و پزشکی به ملت یمن می شوند.

منابع یمنی با اشاره به حملات موشکی از سوی ناوهای جنگی ائتلاف ضد ملت یمن بیان کردند: بر اثر این حملات کودکان موجی شدند و شیشه های منازل نزدیک به محل اصابت موشکهای شلیک شده از سوی ناوهای متجاوز فرو ریخت.

۲۰:۲۸ استفاده سعودی ها از بمب های خوشه ای علیه مردم یمن

رسانه های یمنی اعلام کردند: جنگنده های سعودی از بمب های خوشه ای علیه ساکنان جبل الشعف در استان صعده استفاده می کنند.

منابع آگاه یمنی اعلام کردند: در جنایت جدید که وحشی گری سعودی ها را نشان می دهد، جنگنده های سعودی روز گذشته جبل الشعف در ساقین در استان صعده را هدف قرار دادند.

این منابع افزودند: ساکنان مناطق زیاد در صعده نوع این سلاح ممنوعه بین المللی را می شناسند زیرا سعودی ها در جنگ صعده در سال۲۰۰۹/۲۰۱۰ از این سلاح های ممنوعه استفاده کردند و جان تعداد زیادی را گرفتند.

رسانه های یمنی گزارش دادند: جنگنده هایی که قادر به حمل این بمب ها هستند جنگنده های تورنادو انگلیس هستند که واحد تعمیر و نگهداری نیروی هوایی انگلیس هنوز وظیفه تعمیر و نگهداری آنها را بر عهده دارد. آمریکا نیز به سبب فروش بمبهای خوشه ای به رژیم سعودی در جنایات سعودی ها مشارکت دارد.

بر اساس گزارش یمنی ها آمریکا و سعودی ها تاکنون معاهده ممنوعیت استفاده از بمب های خوشه ای را امضا نکرده اند اما انگلیس به عنوان یکی از امضا کنندگان این معاهده با در اختیار قرار دادن جنگنده های تورنادو معاهدات منع فروش سلاح های ممنوعه بین المللی را نقض کرده است.

۱۹:۲۲ استقبال شخصیت های یمنی از سخنان سید حسن نصرالله درباره حملات سعودی

سخنرانی روز گذشته سید حسن نصرالله که در آن لزوم ایستادن در برابر عربستان سعودی سخن گفت، با استقبال مقامات و شخصیت های برجسته یمنی رو به رو شد.

در همین ارتباط، «محمد المنصور» کاردار دبیرکل حزب «الحق» یمن ضمن قدردانی از دبیر کل حزب الله لبنان، گفت: مواضع اسلامی، اصیل و اصولی سید حسن نصرالله در همبستگی با ملت یمن که در حال حاضر مورد تجاوز آمریکایی ها و سعودی ها قرار گرفته است، ستودنی است.

وی تأکید کرد: سخنرانی سید حسن نصرالله التیام بخش دردهای ملت یمن بود؛ ملتی که از یک سو توسط دشمن مورد بی رحمانه ترین حملات قرار می گیرد و از سوی دیگر از محاصره شدید اقتصادی رنج می برد.

این مقام یمنی با بیان اینکه این بار سوم است که دبیرکل حزب الله لبنان درباره تجاوز سعودی ها به یمن سخن می گوید، تصریح کرد: سخنان سید حسن نصرالله، قوی و عمیق بوده و از حقیقت تجاوز سعودی ها به یمن پرده برداشت. این سخنان، ماهیت شیطانی این تجاوز و ریشه های تاریخی و ایدئولوژی آن را برای ملت ها آشکار ساخت.

از سوی دیگر، «شیخ عدنان الجنید» رئیس کنفرانس تصوف اسلامی یمن ضمن استقبال از سخنان سید حسن نصرالله درباره این کشور گفت: سخنان دبیرکل حزب الله لبنان، روح تازه ای را در جان یمنی ها دمید و حتی آنانی را که از مقابله با دشمن سعودی نا امید شده بودند، زنده کرد.

وی ادامه داد: این سخنان، زبان دشمنان و معاندان را کوتاه ساخته و سیلی محکمی در گوش کسانی بود که چنین دشمنی آشکاری را علیه ملت یمن آغاز کردند.

«مجیب الأنسی» رئیس کمیته عربی حمایت از گزینه مقاومت در یمن نیز در اظهاراتی از سخنان سید حسن نصرالله استقبال کرد.

وی در این ارتباط گفت: درود بر سید مقاومت؛ سید حسن نصرالله. این سخنرانی ما را قدرتمندتر از پیش ساخته و این یقین را به ما داد که در آینده پیروز نهایی هستیم.

۱۶:۵۵ حمله موشکی آمریکا به صنعا

ناوهای آمریکایی طی شب گذشته دو موشک «کروز» را به سمت شهر صنعا پایتخت یمن شلیک کردند.

بر اساس گزارش این پایگاه، یکی از موشک های شلیک شده به اردوگاه «الحفا» در صنعاء و دیگری به یک انبار تسلیحات ارتش اصابت کرده است.

با این وجود تاکنون هیچ مقام رسمی این خبر را تأیید و یا رد نکرده است

۱۵:۳۵ ادامه حملات ائتلاف سعودی به یمن

مناطقی در استان های صعده و صنعا ساعتی پیش توسط جنگنده های ارتش عربستان سعودی بمباران شدند.

بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی یک ساختمان کاری در غرب صنعاء که در آن چندین کارگاه وجود داشت را بمباران کرده که به تخریب کامل این ساختمان منجر شد.

جنگنده های آل سعود همچنین بازارها و مراکز تجاری واقع در استان صعده را هدف قرار دادند.

منطقه «فوج عطان» واقع در غرب صنعاء نیز هدف حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفت.

از سوی دیگر، صدها یمنی امروز ضمن برگزاری تظاهراتی گسترده در استان «محویت»، تجاوز آل سعود به کشور خود را محکوم و خواستار پایان هرچه سریعتر این حملات شدند.

مردم یمن همچنین در اعتراض به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه انقلاب مردمی این کشور در استان «عمران» تظاهرات گسترده بر پا کردند.

گفتنی است شورای امنیت سازمان ملل اخیرا با ۱۴ رأی موافق قطعنامه ای را علیه یمن به تصویب رساند که به موجب آن هرگونه تسلیح انصارالله ممنوع بوده و نیروهای مردمی باید از مناطق تحت سیطره خود عقب نشینی کنند.

۱۴:۰۶ . اعلام آمادگی هزاران یمنی برای مقابله با القاعده در استان أبین

هزاران نفر از شهروندان یمنی برای مقابله با گروه تروریستی القاعده در استان أبین در یمن اعلام آمادگی کردند.

این در حالی است که منابع یمنی از پیشروی نیروهای مردمی و ارتش یمن در این استان علیه تروریستهای القاعده خبر می دهند.

۱۲:۱۴ . عوام فریبی عربستان با کمک ۲۷۴ میلیون دلاری به یمن

عربستان سعودی که با حمایت کشورهای عربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی کشور یمن را هدف تجاوز قرار داده است در ژستی انسان دوستانه اعلام کرد که ۲۷۴ میلیون دلار به یمن کمک می کند.

دفتر پادشاهی عربستان سعودی با اعلام این خبر مدعی شد: این کمک در چارچوب کمک های انسانی است و به درخواست سازمان های بین المللی در اختیار صنعاء قرار می گیرد.

حملات عربستان سعودی به یمن که بنا بر اعلام نهادهای حقوق بشری جنایت جنگی محسوب می شود از ششم فروردین تاکنون حدود سه هزار شهید و زخمی بر جا گذاشته است و اغلب قربانیان زن و کودک هستند. عربستان سعودی در این حملات زیرساخت ها را در یمن هدف قرار می دهد و حتی از بمباران مدارس و بیمارستان ها ابایی ندارد.

۱۱:۴۷ . بمباران پایگاه نظامی «ماس»/ ۵۱ شهید و زخمی در حمله به تعز و صعده

جگنده های عربستان سعودی صبح امروز پایگاه نظامی «ماس» در استان مأرب را هدف پنج حمله هوایی قرار دادند.

همچنین حمله هوایی به کاخ ریاست جمهوری در شهر تعز ۱۶ شهید و ۳۵ زخمی بر جا گذاشته است.

این جنگنده ها همچنین روستاهای منطقه «رازح» در استان صعده را بمباران کردند. به تلفات این حملات هوایی اشاره ای نشده است.

۹:۳۷ . بیانیه انصارالله

شورای سیاسی انصار الله شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره یمن به شماره ۲۲۱۶ در راستای حمایت از جلاد در برابر قربانی صادر شد و با قطعنامه های پیشین در تناقض است.

در این بیانیه آمده است: قطعنامه شورای امینت در اغلب بندهای خود از تجاوز عربستان به یمن حمایت می کند و یا این تجاوز ظالمانه که به رهبری عربستان و با حمایت آمریکا و بدون هیچ توجیهی انجام می شود را نادیده می گیرد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: تجاوز عربستان سعودی به یمن تنها با هدف اعمال سلطه بر یمن و تلاش برای به شکست کشاندن گفتگوهای سیاسی این کشور انجام شده است گفتگوهایی که سازمان ملل متحد بر آن نظارت داشت.

شورای سیاسی انصار الله اعلام کرد: قطعنامه شورای امنیت تمامی جنایات جنگی عربستان علیه غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان یمنی و همچنین تخریب زیرساخت ها در این کشور را نادیده گرفته است.

این شورا همچنین اعلام کرد که یمن برای هیچ کشوری تهدید محسوب نمی شود و ادعاهایی که در این زمینه مطرح و گفته می شود یمن تهدیدی برای امنیت ملی عربی به شمار می رود سخنانی بیهوده و بی پایه و اساس است که هدف از آن گمراه کردن افکار عمومی و مشروع جلوه دادن تجاوز به یمن است.

۹:۲۷ . چگونگی پاسخ به حملات عربستان غافلگیر کننده خواهد بود

«محمد البخیتی» یکی از رهبران انصار الله یمن اعلام کرد: برخی ما را به دلیل تاخیر در پاسخ به حملات ضد یمن سرزنش می کنند و من در پاسخ باید بگویم که صبوری ما در این زمینه مبتنی بر یک اقدام استراتژیک است.

وی افزود: اگر تصمیم بگیریم که به حملات سعودیها پاسخ دهیم، این تصمیم ما عواقب بسیار شدیدتری از آن که در سال ۲۰۱۰ رخ داد برای ارتش عربستان در پی خواهد داشت و این ارتش را متحمل شکست سنگینی خواهد کرد.

البخیتی همچنین افزود: شکل و چگونگی پاسخ ما به حمله عربستان بسیار غافلگیر کننده خواهد بود.

وی با اشاره به سیطره یک قبیله یمنی به پایگاه سعودی در مرز یمن که اخیرا رخ داد اعلام کرد که عربستان باید از این مسئله هراسناک باشد.

البخیتی خاطر نشان شد که که موضع انصارالله درخصوص مذاکره با گروههای یمنی تغییری نکرده است اما دشمنان این روند را متوقف کرده اند.

البخیتی همچنین اعلام کرد که روسیه و ایران برای اتخاذ راهکار در بحران یمن و توقف جنگ علیه این کشور تلاش می کنند اما عربستان مانع این تلاشهاست.

وی همچنین تصریح کرد که هرگونه ورود نیروی زمینی از سوی ارتش مصر و پاکستان به یمن این دو ارتش را با ضربات سختی مواجه خواهد کرد.​

۰۸:۴۳ بمباران شهرهای تعز و صنعاء/ زخمی شدن ۶ کودک

جنگنده های متجاوز عربستان سعودی منطقه «الجند» در شهر تعز را بمباران کردند.

این جنگنده ها همچنین مناطق «فج عطان» و «الحفا» در صنعاء را بمباران کردند. پایگاه خبری یمنی موسوم به «خبر» نیز گزارش داد: جنگنده های سعودی شب گذشته یکی از پایگاه های نظامی ارتش یمن در صنعاء را بمباران کردند.

این حمله در نزدیکی منطقه مسکونی در خیابان «خولان» صورت گرفت و منجر به زخمی شدن شش کودک شد.

درخواست سازمان ملل

هم‌زمان با افزایش درگیری‌ها و حملات هوایی در یمن، سازمان ملل متحد خواهان کمک‌های بشردوستانه اضطراری برای جنگ‌زدگان شده است.

آژانس امداد و کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) می‌گوید برای تامین نیازهای ضروری مردم مناطق درگیر در طی سه ماه آینده به بیش از ۲۷۰ میلیون دلار کمک مالی نیاز دارد.

برآورد این نهاد نشان می‌دهد که حدود ۱۵۰ هزار نفر در پی درگیری‌های یمن آواره شده‌اند. این رقم پنجاه درصد بیش از پیش‌بینی‌های اولیه است.

اخبار مربوط به روزهای گذشته تجاوز عربستان به یمن از اینجا قابل بازیابی است.