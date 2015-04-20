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۳۱ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

پلی آف بسکتبال NBA؛

نخستین برد کلیولند برابر باستون سلتیکس/ مدافع قهرمانی باخت

نخستین برد کلیولند برابر باستون سلتیکس/ مدافع قهرمانی باخت

در روز دوم از دور نخست مرحله پلی آف رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA کلیولند کاوالیرز از سد باستون سلتیکس گذشت و سن آنتونیو اسپرز مقابل لس آنجلس کلیپرز شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پلی آف رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز دوشنبه با پیروزی ۱۱۳ بر ۱۰۰ تیم کلیولند کاوالیرز برابر باستون سلتیکس همراه شد. در این بازی که در حضور ۲۰ هزار و ۵۶۲ تماشاگر برگزار شد کایری اروینگ با کسب ۳۰ امتیاز ستاره تیم کاوالیرز لقب گرفت و موثرتر از لبرون جیمز ۲۰ امتیازی عمل کرد.

بسکتبال NBA

در یکی دیگر از دیدارها تیم سن آنتونیو اسپرز، مدافع قهرمانی مسابقات با حساب ۱۰۷ بر ۹۲ مقابل میزبان خود لس آنجلس کلیپرز شکست خورد. کریس پل، گارد با تجربه تیم کلیپرز که جدال نزدیکی با تونی پارکر داشت در این بازی ۳۲ امتیاز کسب کرد و موثرترین یار تیمش بود.

بسکتبال NBA

تیم آتلانتا هاوکس هم در جدال برابر بروکلین نتس با حساب ۹۹ بر ۹۲ به پیروزی رسید. کورور، گارد تیم آتلانتا در این بازی ۲۱ امتیاز به نام خود ثبت کرد تا موثرتری یار تیمش لقب گیرد.

بسکتبال NBA

در دیگر بازی برگزار شده تیم ممفیس گریزلیز میزبان پورتلند بلیزرز بود که با حمایت هوادارانش ۱۰۰ بر ۸۶ این دیدار را به سود خود پایان داد. لامارکوس آلدریج، فوروارد تیم پورتلند ۳۲ امتیاز کسب کرد و ستاره میدان بود اما تیمش در نهایت شکست خورد. یودریح و مارک گاسول با ۲۰ و ۱۶ امتیاز موثرترین بازیکنان تیم ممفیس بودند.

بسکتبال NBA

 

 

کد مطلب 2538071

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