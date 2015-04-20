نخستین برد کلیولند برابر باستون سلتیکس/ مدافع قهرمانی باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پلی آف رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز دوشنبه با پیروزی ۱۱۳ بر ۱۰۰ تیم کلیولند کاوالیرز برابر باستون سلتیکس همراه شد. در این بازی که در حضور ۲۰ هزار و ۵۶۲ تماشاگر برگزار شد کایری اروینگ با کسب ۳۰ امتیاز ستاره تیم کاوالیرز لقب گرفت و موثرتر از لبرون جیمز ۲۰ امتیازی عمل کرد.

در یکی دیگر از دیدارها تیم سن آنتونیو اسپرز، مدافع قهرمانی مسابقات با حساب ۱۰۷ بر ۹۲ مقابل میزبان خود لس آنجلس کلیپرز شکست خورد. کریس پل، گارد با تجربه تیم کلیپرز که جدال نزدیکی با تونی پارکر داشت در این بازی ۳۲ امتیاز کسب کرد و موثرترین یار تیمش بود.

تیم آتلانتا هاوکس هم در جدال برابر بروکلین نتس با حساب ۹۹ بر ۹۲ به پیروزی رسید. کورور، گارد تیم آتلانتا در این بازی ۲۱ امتیاز به نام خود ثبت کرد تا موثرتری یار تیمش لقب گیرد.

در دیگر بازی برگزار شده تیم ممفیس گریزلیز میزبان پورتلند بلیزرز بود که با حمایت هوادارانش ۱۰۰ بر ۸۶ این دیدار را به سود خود پایان داد. لامارکوس آلدریج، فوروارد تیم پورتلند ۳۲ امتیاز کسب کرد و ستاره میدان بود اما تیمش در نهایت شکست خورد. یودریح و مارک گاسول با ۲۰ و ۱۶ امتیاز موثرترین بازیکنان تیم ممفیس بودند.