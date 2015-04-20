قیمت اهدای کلیه در سال ۹۴ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم قاسمی افزود: طی دو سال گذشته هیچ افزایش قیمتی دراین باره نداشته ایم .این درحالی است که تیم کارشناسی انجمن، متشکل ازکارشناس ها واقتصاد دان های دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس های مربوطه وزارت بهداشت در سال ۹۲ و بر اساس نرخ رشد تورم و سایر شاخص های اقتصادی، این مبلغ را ۱۸میلیون تومان در نظرگرفته بودند اما با توجه به مشکلات شدید مالی اکثر بیماران دیالیزی و در آستانه پیوند کلیه، سرانجام هیئت مدیره انجمن بیماران کلیوی تصمیم گرفت هیچ افزایش مبلغی در این راستا طی دو سال گذشته اعمال نشود.

وی خاطرنشان کرد: با این حال در سال ۹۴ و بر اساس تصمیم اتخاذشده تیم کارشناسی، هیئت مدیره این انجمن با توجه به مصلحت بیماران دیالیزی و نیز نرخ رشد تورم در کشور و سایر فاکتورهای مربوطه مصوب کرد هدیه این ایثار بزرگ از ۱۰ میلیون به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد. لذا، در حال حاضر بیماران نیازمند پیوند از اهدا کننده زنده غیرفامیل، برای دریافت کلیه می بایست ۱۴میلیون بابت هدیه ایثار و فداکاری و هزینه های آزمایش قبل و پس از اهدای کلیه بپردازند و مبلغ یک میلیون تومان هدیه ایثار نیز از سوی دولت پرداخت می گردد.

مدیرعامل انجمن بیماران کلیوی کشور در ادامه گفت: سالانه بین ۱۲ تا ۱۷ درصد به تعداد بیماران دیالیزی و مبتلا به نارسایی حاد کلیوی اضافه می شود. همچنان حدود ۵۰ درصد پیوندهای کلیه در کشور از افراد زنده غیر فامیل صورت می گیرد. حال آنکه امید است با افزایش مشارکت های مردمی در این امر خیر و خداپسندانه شاهد افزایش آمار اهدای اعضای افراد مبتلابه مرگ مغزی باشیم.

وی افزود: همچنین امیدواریم در سال ۹۴ میزان اهدای عضو از اعضای خانواده به بیماران دیالیزی نیز رشد چشمگیرتری داشته باشد تا شاهد به حداقل رسیدن اهدای کلیه از افراد زنده غیر فامیل باشیم.

قاسمی تصریح کرد: امیدواریم در راستای تعاملات و همکاری های جدی و گسترده انجمن بیماران کلیوی کشور و وزارت بهداشت و دستگاه های ذیربط، شاهد رونق هرچه بیشتر اهدای عضو از مرگ مغزی و گسترش فرهنگ اهدای عضو از سوی افراد فامیل به بیماران نیازمند باشیم، تا آمار اهدای کلیه از افراد زنده غیر فامیل به حداقل ممکن برسد.

وی از دولتمردان نیز درخواست کرد با توجه به اینکه هدیه یک میلیون تومانی دولت به اهداکنندگان کلیه از سال ۷۵ تاکنون هیچ افزایشی نداشته است در سال جدید افزایش یابد تا مشکلات بیماران کاهش یابد.