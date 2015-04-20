سگ کشی توسط شهرداری شیراز انجام نشده است

محمد رضا هاجری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دلیلی برای انجام این کار در شیراز وجود ندارد تاکید کرد: فیلمی از سگ کشی در فضای مجازی و رسانه ها پخش شده که متاسفانه به نام شیراز مطرح می شود در حالی که چنین نیست.

وی تصریح کرد: هیچگونه دلیل برای اثبات اینکه این کار در شیراز انجام شده وجود ندارد و ممکن است که در هرکجای ایران باشد زیرا پلاک ۶۳ می تواند بر روی هر خودرو در مناطق مختلف ایران وجود داشته باشد.

عضو شورای شهر شیراز افزود: متاسفانه این موضوع به وسیله برخی افراد به یک بحث جهانی تبدیل شده و گروهی دیگر نیز به دنبال سیاسی کردن این اتفاق هستند در حالی که اصل وجود این کار در شیراز تایید نشده است.

هاجری ادامه داد: امروز مشکل و چالش در شیراز بحث سگ کشی نیست بلکه این حرکت توطئه ای دیگر است تا با سیاسی کردن آن گروهی به دنبال منافع خود باشند.

وی با اشاره به اینکه انجمن ها و دوستداران حیوانات باید از مراجع قانونی اقدام کنند، یادآور شد: این کار توسط شهرداری شیراز انجام نشده و دوستداران حیوانات باید از طریق دستگاه قضایی پیگیر باشند.

هاجری افزود: بیکاری و خشکسالی مشکل بزرگ استان فارس و شهر شیراز است که باید در سفر هیئت دولت به عنوان یک اولویت مد نظر قرار داده شود.

وی تصریح کرد: راه اندازی تولید به خصوص صنایع مادر در فارس و از طرفی انتقال آب به شیراز باید اولویت باشد و تمامی فکر و برنامه مسئولان برای دست یابی به این مهم گذاشته شود.