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۳۱ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۱۵

برنامه‌ای برای چاق شدن

برنامه‌ای برای چاق شدن

در سال های اخیر، اپلیکیشن های متنوعی با کاربردهای مختلف تولید و وارد بازار فناوری شده اند که از میان آنها می توان به برنامه هایی برای چاق یا لاغر شدن را نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داشتن رژیم غذایی متعادل و همچنین انجام تمرین های ورزشی نه تنها اندامی زیبا و متناسب را به دنبال دارد بلکه نقش موثری در حفظ سلامت نیز ایفا می کند. در سال های اخیر، تغییر شیوه و سبک زندگی با خیز قابل توجه چاقی در بین انسان ها روبرو شده است اما از سوی دیگر، اشخاص بسیاری نیز از لاغری و کمبود وزن رنج می برند. اپلیکیشن های بسیاری برای لاغر شدن تولید و با استقبال کاربران مواجه شده اند اما در این میان برنامه هایی نیز برای چاق شدن عرضه شده اند.

کاربران پس از نصب این برنامه روی اسمارت فون یا تبلت ها می توانند به افزایش وزن خود بپردازند. این برنامه به شکلی اصولی و همینطور صحیح به افزایش وزن کاربران می پردازد و آنها را به مصرف بیشتر مواد مورد نیاز بدن مانند پروتئین ها و ... دعوت می کند. این برنامه در ساعاتی مشخص به کاربران یادآوری می کند که چه غذایی را باید میل یا چه میزان کالری را باید دریافت کنند.

این اپلیکیشن از قابلیت نصب بر پلتفورم های اندروید و iOS را برخوردار است.

اپ

 

کد مطلب 2538294

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