۵ حادثه در استان کرمان رخ داد/ ۱۳ تن حادثه دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان حسین سام‌زاده، با اشاره به جزئیات این حوادث، اظهار کرد: طی دو روز گذشته، دو دستگاه موتور سیکلت کیلومتر ۱۰محور فهرج - زاهدان به یکدیگر برخورد کرده که ۳نفرمصدوم شدند و یک نفر ازمصدومین توسط هلال احمر به مرکز درمانی انتقال یافت.

وی با اشاره به طوفان شن و مسدود شدن راه در محور فهرج - زاهدان افزود: در این حادثه ۴نفردر طوفان گرفتار شدند و علاوه بر امدادرسانی به حادثه دیدگان، یک نفر نیز اسکان یافت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمان همچنین از مفقود شدن یک نفر در کوهستان، کیلومتر ۳۵ محور شهربابک – سرچشمه منطقه کروم خبرداد و گفت: بااعزام تیم عملیاتی به منطقه بعد از جستجو، فرد مذکور پیدا شده وبا توجه به مصدوم شدن این فرد، وی توسط امدادگران بصورت سرپائی درمان شد.

حسین سامزاده همچنین افزود: در کیلومتر ۷۰محور شهربابک – انار یک دستگاه تریلر واژگون شد. در این رخ داد ۳نفر حادثه دیده وجود داشت که اقدامات رها سازی حادثه دیدگان توسط هلال احمر صورت گرفت و یک نفرمصدوم تحویل اورژانس شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در کیلومتر۷۰محور کرمان- بم یک مورد واژگونی سواری پراید گزارش شد که با اعزام تیم عملیاتی، ۲نفر از سرنشینان خودرونجات یافته ویک نفراز مصدومین توسط هلال احمر سرپائی درمان شد.