واگذاری پهنه های اکتشافی معدنی در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، آیین واگذاری این پهنه ها در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با حضور جمعی از مسوولان برگزار شد.

سه شرکت در این مزایده برنده شدند که چهار پهنه به مساحت پنج هزار و ۲۵۷ کیلومتر مربع از ۲۳ پهنه موجود در شمال استان کرمان به آنها واگذار شد.

براساس این مزایده دو پهنه به شرکت گل گهر سیرجان، یک پهنه به شرکت غدیر و یک پهنه به شرکت کوثر واگذار شد و این شرکت ها از زمان واگذاری به مدت یک سال فرصت دارند تا کار اکتشاف را به پایان برسانند.

نمایندگان سه شرکت در این آیین به بیان دیدگاه های خود پرداختند و بندهایی از شرایط واگذاری را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.

مواردی از جمله نبود مواد معدنی یا چند نوع بودن مواد معدنی بعد از اکتشاف در محدوده های واگذاری مورد بررسی قرار گرفت.

محمود سلطانی‌زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در مراسم ‌واگذاری بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ کیلومتر از پهنه‌های اکتشافی شمال کرمان به برندگان فراخوان این مزایده اظهار کرد: اکتشافات معدنی ما در استان کرمان به حداقل ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته بر‌ می‌گردد و بیشتر مربوط به سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، مس و کرومیت‌ها‌ است.

وی افزود: ما در زمینه اکتشافات بسیار فقیر هستیم و محدوده‌های معدنی هم بسیار کوچک هستند.

سلطانی‌زاده گفت: سیاست وزارتخانه این است که وضعیت موجود باید تا زمانی که پروانه اکتشاف اعتبار و ذخیره‌ای وجود دارد، حفظ شود، محدوده‌های معدنی چه در مرحله ثبت و چه در مرحله اکتشاف را تجمیع کرده‌ایم و این محدوده‌ها ۲۵۰ کیلومتر مربع هستند.

وی عنوان کرد: امیدواریم کرمان به عنوان استانی که بیشترین مقادیر معادن معدنی در آن وجود دارد با سیاست رفتن به سمت بزرگ مقیاس در معادن بتوانیم خدمتی بزرگ‌ انجام دهیم ‌و گل‌گهرها و سرچشمه‌های دیگر را از سوی این مناطق امیدبخش پیدا و کشف کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: از سال گذشته طبق سندی که برای توسعه معادن استان کرمان در دستور کار قرار گرفت، بحث استفاده از پهنه را برای واگذاری در پیش گرفتیم.

سلطانی‌زاده ادامه داد: مساحت کل پهنه‌هایی که مجاز هستیم در استان ذخیره کنیم، حدود ۲۸ هزار کیلومتر مربع در شمال استان کرمان است.

وی تصریح کرد: از ۲۸ هزار کیلومتر مربع ۲۳ پهنه تعریف شده است و چهار پهنه را به مساحت ۵ هزار و ۲۵۷ کیلومتر مربع به فراخوان گذاشتیم.

سلطانی‌زاده افزود: سیاست ما رفتن به سمت مقیاس بزرگ در حوزه معدن‌ است و مطمئنا ارزش مواد معدنی و ثروتی که برای استان به جای می‌گذارد قابل مقایسه نیست‌.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: علاوه بر این چهار پهنه که امروز به شرکت‌های بزرگ واگذار می‌کنیم، ۶ محدوده دیگر را فراخوان داده‌ایم و امیدواریم شرکت‌ها‌ی بزرگ در این فراخوان شرکت کنند.

سلطانی‌زاده عنوان کرد:‌ ۲۸ هزار کیلومتر مربع را در سال جاری تا قبل از پایان‌ تابستان حتما به فراخوان می‌گذاریم و نظارت می‌کنیم و از سازمان نظام مهندسی حتما کمک می‌گیریم.

محمد حسینی نژاد معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در جواب سووالات حاضران گفت: سعی شده پتانسیل معدنی در این مناطق موجود باشد تا متقاضیان با ریسک کمتری مواجه باشند.

مهدی حسینی نژاد افزود: مشخصات جغرافیایی پهنه های مورد نظر به صورت یک فایل به اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی استان کرمان فرستاده شده و همکاری های لازم و در بعضی موارد از طریق تفاهم نامه اتخاذ شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر نقاط حساسی در این محدوده ها باشد از سوی این دو اداره کل در این فایل حذف شده و دیگر نیازی به استعلام نیست.

وی گفت: سعی ما بر این بوده تا کمترین تداخل پهنه های اکتشافی با حوزه اداره کل حفاظت محیط زیست باشد.

حسینی نژاد افزود: این مزایده و واگذاری از سال گذشته براساس سندی که برای توسعه معادن استان در دستور کار سازمان قرار گرفته است انجام می شود.

استان کرمان به دلیل برخورداری از مواد معدنی متعدد و سرشار به بهشت معادن یا بهشت زمین شناسی مشهور است.