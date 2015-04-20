بیماری های غیر واگیر هزینه بر هستند/ موفقیت ایران در بیمه همگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علاء الدین علوان در نشست مشترک با وزیر بهداشت که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: ایران برنامه های گسترده ای را با اجرای طرح تحول نظام سلامت اجرا کرده است و تمرکز زیادی بر خدمات بهداشتی، درمانی و آموزش داشته است.

وی اظهار داشت: تمامی شبکه های بهداشتی ایران با اجرای طرح تحول سلامت در حال بازبینی و بازسازی هستند.

علوان همچنین، اجرای راهبردهای دسترسی به بیمه همگانی در ایران را موفقیت آمیز بیان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش بیمه همگانی پیشرو بوده است و این اقدامات در جهت بهبود و ارتقاء سیستم سلامت و بیمه صورت گرفته است.

وی در ادامه بر اهمیت نظارت بر بیماریهای غیر واگیر تاکید کرد و گفت: در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر مانند بیماری های قلبی و دیابت سازمان جهانی بهداشت با جمهوری اسلامی ایران همکاری های خوبی داشته است.

مدیر کل منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد: ایران توانسته است با اتخاذ سیاست ها و اجرای برنامه ها، در زمینه پیشگیری و کنترل این بیماری ها پیشرو باشد.

به گفته وی، ایران جزء اولین کشورهایی است که به نتایج خوبی از اجرای برنامه ها و اقدامات در خصوص کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و بیماری های واگیر دست یافته است.

علوان با بیان اینکه بیماری های غیر واگیر هزینه بر هستند، گفت: تامین پوشش بیمه همگانی در ایران بخصوص در اقشار آسیب پذیر، توانسته است پیامدهای ناگوار ابتلا به این بیماری ها را کاهش دهد که خود این مسئله نمونه ای از پیشرفت است.

مدیر کل منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران می تواند مدلی برای سایر کشور ها در زمینه پوشش بیمه ای و ارائه خدمات بهداشتی درمانی باشد.

وی همچنین، مشارکت سایر بخش ها در سلامت را تاثیر گذار بیان کرد و گفت: سازمان جهانی بهداشت با ایران در تمامی حوزه های سلامت از جمله پیشگیری بیماری های غیر واگیر و عفونی، تقویت شبکه های بهداشتی - درمانی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نوزاد و مادر و ایمنی و سلامت مواد غذایی همکاری های لازم را خواهد داشت.

علوان در پایان، از سفر دبیر کل سازمان جهانی بهداشت به ایران در آینده خبر داد و گفت: در این سفر در خصوص همکاری های داخلی، منطقه ای و ملی با جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی خواهیم داشت.