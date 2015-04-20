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۳۱ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۰۷

رییس سازمان سینمایی به پشت‌صحنه «لانتوری» رفت

رییس سازمان سینمایی به پشت‌صحنه «لانتوری» رفت

رییس سازمان سینمایی دوشنبه ۳۱ فروردین با حضور در پشت صحنه فیلم «لانتوری» به کارگردانی رضا درمیشیان با عوامل این اثر سینمایی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی در این بازدید با آرزوی موفقیت برای عوامل فیلم «لانتوری» اظهار امیدواری کرد که این اثر سینمایی با اقبال مخاطبان و منتقدان وی مواجه شود.

وی همچنین به طور جداگانه با رضا درمیشیان کارگردان این فیلم درباره مراحل تولید «لانتوری» گفتگویی مفصل داشت. درمیشیان نیز اظهار امیدواری کرد که حاصل تلاش این گروه مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه سکانس هایی با حضور نوید محمد زاده، باران کوثری و مریم پالیزبان با حضور رییس سازمان سینمایی فیلمبرداری شد.

فیلمبرداری «لانتوری» تاکنون از نیمه گذشته و پیش بینی می شود تا پایان اردیبهشت به پایان رسد.

کد مطلب 2538405
عطیه موذن

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