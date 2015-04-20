طرح توسعه امامزادگان شاخص در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبر قیامی بعد از ظهر دوشنبه در تشریح فعالیت های عمرانی اوقاف اردبیل تصریح کرد: سال گذشته در ۱۷ امامزاده و بقاع متبرکه عملیات عمرانی انجام شد.

وی افزود: ۸۰ درصد اعتبارات فعالیت های عمرانی در قالب طرح مودت از خیرین تامین و مابقی از محل اعتبارات عمرانی اوقاف استان هزینه شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان بیان کرد: امسال فعالیت عمرانی در ۱۶ بقعه متبرکه با ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع انجام می شود.

به گفته قیامی طرح توسعه امامزادگان در چند امامزاده شاخص در دستور کار قرار گرفته که از آنجمله می توان به امامزاده سید صدرالدین در اردبیل، سید سلیمان در مشگین شهر و حلیمه خاتون در پنج کیلومتری اردبیل اشاره کرد.

وی افزود: عمده اعتبار توسعه از طریق طرح مودت که همان استفاده از ظرفیت های خیرین است تامین می شود و در عین حال از ظرفیت اعتبارات استانی نیز استفاده خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در عین حال به اجرای عملیات عمرانی در سه موقوفه با پنج هزار متر مربع اشاره کرد و گفت: تلاش بر این است در سال جاری با احیای سند موقوفات در مواردی که ساختمان تخریب شده زمینه بازسازی آن فراهم شود.

قیامی به صدور سند مالکیت ۱۱۲ موقوفه اشاره و اضافه کرد: نسبت به تهیه نقشه مختصات ۱۳۶ مورد نیز اقدام شده است.