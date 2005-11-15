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۲۴ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۵۳

مسابقات واترپلو قهرماني دسته اول كشور

تهران و توابع تهران به مسابقات ليگ برتر صعود كردند

تيمهاي واترپلوي تهران و توابع تهران به مسابقات ليگ برتر واترپلو صعود كردند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" مسابقات واترپلوي قهرماني دسته اول كشور( زيرگروه ليگ برترباشگاهها) با مشخص شدن تيمهاي صعود كننده به فينال وليگ برتردرسال 85) صبح امروزدنبال شد.

درجريان اين رقابتها ودرمرحله نيمه نهايي براي مشخص شدن فيناليستها، صبح امروز دراستخرامام علي (ع) خرم آباد ابتدا دوتيم تهران ولرستان الف ميزبان مسابقات به مصاف هم رفتند كه درپايان تيم تهران دريك بازي بسيارنزديك موفق شد 7 بر6 از سد ميزبان عبوركند.

دربازي دوم دوتيم خوزستان مدعي قهرماني اين رقابتها وتوابع تهران مقابل هم قرار گرفتند. برنده اين مسابقه سنگين وبسيارنزديك توابع تهران بود كه با نتيجه10 بر9 به پيروزي رسيد. به اين ترتيب فردا دوتيم لرستان الف وخوزستان ازساعت 13 بعدازظهردربازي رده بندي به مصاف هم مي روند ونمايندگان تهران ازساعت 16 تكليف قهرمان رقابتها را مشخص خواهند كرد.

کد مطلب 253841

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