به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام‌ آدم‌نژاد با اشاره به اینکه طرح تخصيص سوخت ناوگان عمومي كشور براساس پيمايش براساس مصوبه هيأت محترم وزيران در ۱۴ بهمن ماه سال ۹۳ در دو مرحله به اجرا درمي‌آيد، گفت: مرحله نخست آن از اول خرداد سال ۹۴ براساس اسناد حمل شامل بارنامه و صورت وضعيت يا CMR بارنامه بين‌المللي براي ناوگان ترانزيت كالا، آغاز مي‌شود.

وی افزود: مرحله دوم طرح از اول مهرماه ۹۵ آغاز مي‌شود و ميزان سوخت براي همه ناوگان اعم از درون شهري و برون شهري و تردد براساس سامانه موقعيت‌ياب جغرافيايي (GPS) محاسبه و ارايه مي‌شود.

معاون برنامه‌ريزي سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هدف از اجراي اين طرح را توزيع عادلانه سوخت، جلوگيري از قاچاق سوخت و نظم بيشتر اعلام كرد و افزود: از فردا هيچ‌گونه تغييري در ارايه سوخت ناوگان به وجود نمي‌آيد بلكه عملكرد آنها براساس پيمايش ثبت مي‌شود و اين پيمايش در خرداد ماه ملاك ارايه سوخت خواهد شد.

سخنگوي كارگروه سامانه نظارت و پايش هوشمند قرارداد ناوگان عمومي كشور اظهار داشت: در راستاي اجراي اين طرح كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت (شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي ايران به عنوان رئيس كارگروه)، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي)، وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مسئوليت تعيين ميزان مصرف سوخت، پايش و نظارت بر اجراي اين تصويب‌نامه را به عهده دارد و جلسات هماهنگي در اجراي اين طرح در حال برگزاري است.

آدم‌نژاد همچنين افزود: كميته فني ذيل كارگروه توزيع سوخت ناوگان عمومي جاده‌اي براساس پيمايش متشكل از كارشناسان دستگاه‌هاي عضو تشكيل شده است كه در زمينه برآورد ميزان مصرف سوخت در هر ۱۰۰ كيلومتر، روش انتقال داده‌ها يا اطلاعات از سازمان راهداري به شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي و تبديل كيلومتر پيمايش ناوگان براساس اسناد حمل به ليتر يا ليتراژ و تعيين سهميه ثابت جديد براي ناوگان عمومي يا ناوگان‌هاي فاقد اسناد حمل، فعاليت‌ مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: توزيع سوخت در آغاز طرح به طور عملكرد ماهيانه و براساس بارنامه و صورت وضعيت است يعني آخر ماه آمار كاركرد هر خودرو حمل و نقل عمومي استخراج و كيلومتر پيمايش آن در هر ۱۰۰كيلومتر تبديل به ليتر مي‌شود. سپس اطلاعات براساس بارنامه و پلاك خودرو به شركت پخش داده مي‌شود و تا زماني كه عملكرد وسيله‌نقليه مشخص نشده است شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي با هماهنگي سازمان ميزان مناسبي سوخت براي هر وسيله‌نقليه در كارت سوخت شارژ مي‌كند.