ايران 9 درصد ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از صندوق بين المللي پول، كل ذخاير قطعي نفت جهان يك تريليون و 212 ميليارد و 900 ميليون بشكه است.

بر اساس اين گزارش، كل ذخاير نفت ايران 109 ميليارد و 161 ميليون بشكه است، كه بدين ترتيب ايران پس از عربستان، عراق، و امارات متحده عربي چهارمين ذخاير بزرگ نفت جهان را در اختيار دارد.

بنابر اعلام صندوق بين المللي پول، عربستان سعودي تقريبا يك چهارم كل ذخاير نفت جهان را در خود جاي داده است، به طوريكه ذخاير نفت اين كشور بالغ بر 303 ميليارد بشكه مي شود.

ذخاير نفت عراق نيز 11 درصد كل ذخاير نفت جهان را تشكيل مي دهد و ذخاير قطعي نفت اين كشور به 133 ميليارد و 419 ميليون بشكه مي رسد.

صندوق بين المللي پول ذخاير نفت امارات متحده عربي را 121 ميليارد بشكه، كويت 108 ميليارد بشكه، و ونزوئلا 97 ميليارد بشكه اعلام كرده است.

بنابر اين گزارش، 81 درصد كل ذخاير قطعي نفت جهان در اختيار كشورهاي عضو اوپك قرار دارد به طوريكه مجموع ذخاير نفت اين كشورها به 983 ميليارد بشكه مي رسد.

بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول در ميان كشورهاي غير عضو اوپك بيشترين ذخاير نفت در اختيار كشورهاي روسيه با 72.7 ميليارد بشكه، آمريكا با 24.2 ميليارد بشكه، چين با 24 ميليارد بشكه، مكزيك با 12 ميليارد بشكه، و نروژ نيز با 12 ميليارد بشكه است.

اين گزارش مي افزايد، سهم ذخاير نفت كشورهاي عضو اوپك از كل ذخاير نفت جهان از 30 سال پيش تاكنون با رشد تدريجي همراه بوده است، به طوريكه سهم ذخاير اوپك از حدود 60 درصد در سال 1970 به 70 درصد در سال 1986 و نهايتا به حدود 80 درصد از اوايل دهه 1990 رسيده است.

در مقابل، سهم ذخاير نفت كشورهاي غير عضو اوپك نيز طي 30 سال گذشته با كاهش همراه بوده است. در حاليكه سهم كشورهاي غير عضو اوپك از كل ذخاير نفت جهان در اوايل دهه 1970 حدود 40 درصد بود اين رقم از اواسط دهه 1980 با كاهش مواجه شد و هم اكنون به كمتر از 20 درصد رسيده است.