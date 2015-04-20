دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این حکم به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر وحید صرامی

با سلام؛

نظر به تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالي و به استناد بند اول مصوبه جلسات 429 مورخ 21/7/1377 و 430 مورخ 5/8/1377 شورایعالی انقلاب فرهنگی ، در اجراي رديف 8 بند ج ماده 1 شیوه‌نامه اجرایی انضباطی دانشجویان مصوب 6/4/1388 وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب اين ابلاغ به مدت دو سال در سمت «دبیر شوراي مركزي انضباطي دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» ابقاء مي‌شوید.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و رعايت موازین شرعي و قانوني با شجاعت، عدالت و استقلال نظر، در انجام وظایف محوله موفق و مؤيد باشيد.»