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۳۱ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۰۸

با حکم وزیر بهداشت؛

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت ابقا شد

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت ابقا شد

با حکم دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر وحید صرامی به عنوان دبیر شوراي مركزي انضباطي دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابقاء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این حکم به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر وحید صرامی

با سلام؛

نظر به تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالي و به استناد بند اول مصوبه جلسات 429 مورخ 21/7/1377 و 430 مورخ 5/8/1377 شورایعالی انقلاب فرهنگی ، در اجراي رديف 8 بند ج ماده 1 شیوه‌نامه اجرایی انضباطی دانشجویان مصوب 6/4/1388 وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب اين ابلاغ به مدت دو سال در سمت «دبیر شوراي مركزي انضباطي دانشجويان وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی» ابقاء مي‌شوید.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و رعايت موازین شرعي و قانوني با شجاعت، عدالت و استقلال نظر، در انجام وظایف محوله موفق و مؤيد باشيد.»

کد مطلب 2538499
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