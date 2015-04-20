داوران دیدارهای تراکتورسازی و فولاد معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران دیدارهای تراکتورسازی ایران - نسف ازبکستان و السد قطر - فولاد خوزستان از هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۵ که فردا برگزار می‌شود، را به شرح زیر اعلام کرد.

* تراکتورسازی ایران - نسف ازبکستان، ساعت ۱۸، ورزشگاه یادگار امام تبریز

داور: محمد تقی الجعفری از سنگاپور، کمک‌ها: لیم کوک هنگ و رونی کوه مین کیات از سنگاپور، داور چهارم: فو چوان هوی از سنگاپور

نماینده AFC: تلال مهد از اردن، ناظر: اونی عبدالکریم سید هاسونه از اردن

در دیدار برگشت، تراکتورسازی مقابل الاهلی عربستان که ۱۸ فروردین ۹۴ برگزار شده بود، خالد شفیعی، شاهین ثاقبی و حامد لک از داور کارت زرد دریافت کردند که براساس اعلام کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا در صورت دریافت یک کارت زرد دیگر تیم تراکتورسازی را در بازی بعدی همراهی نخواهند کرد.

همچنین فرشاد احمدزاده در دقیقه ۳+۹۰ به دلیل رفتار خشونت آمیز یک کارت قرمز دریافت کرده بود که براساس اعلام کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا این بازیکن در دیدار پیش روی تراکتورسازی مقابل نسف ازبکستان که فردا برگزار می شود، محروم خواهد بود.

* السد قطر - فولاد خوزستان، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه جاسم بن حامد دوحه

داور: مهد امیرالایزوال بن یعقوب از مالزی، کمک‌ها: موهد یسری بن محمد و عزمان بن اسماعیل از مالزی، داور چهارم: سوهیزی بن شکری از مالزی

نماینده AFC: اسلاموف دولتمند از تاجیکستان، ناظر: کالپاکو ویکتور از قرقیزستان

براساس اعلام کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا لئوناردو مساریچ در بازی قبلی فولاد خوزستان مقابل الهلال عربستان که ۱۹ فروردین‌ماه برگزار شده بود، در دقیقه ۵۷ به دلیل رفتار غیرورزشی از سوی داور کارت زرد دریافت کرده بود که در صورت دریافت یک کارت زرد دیگر از همراهی تیمش در بازی بعدی محروم خواهد بود.