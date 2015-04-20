پینگ پنگ بازان قمی با شکست برابر کردستان از صعود فاصله گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دور سوم از مرحله برگشت مسابقات لیگ بر‌تر تنیس روی میز جوانان و امید کشور عصر شنبه در شرایطی در قم برگزار شد که پینگ پنگ بازان قمی شکستی قابل پیش بینی را برابر کردستان متحمل شدند.

تیم تنیس روی میز جوانان قم که در ۲ بازی قبلی خود در مرحله برگشت این مسابقات صاحب یک پیروزی و یک شکست شده بود امروز در برابر تیم قدرتمند هیئت تنیس روی میز استان کردستان ۵ بر صفر شکست خورد و به رویای صعود خود به نیمه نهایی پایان داد.

پینگ پنگ بازان قمی در حالی برابر حریف خود قرار گرفتند که در بازی رفت نیز مغلوب شده بودند اما بهره‌مندی حریف از بازیکنان مطرح و نامی تنیس روی میز کشور سبب شد این مسابقه به برتری کردستان خاتمه یابد.

تیم تنیس روی میز قم که با ترکیبی کاملا بومی در این مسابقات شرکت کرده در آخرین مسابقه خود از دور گروهی در حالی برابر تیم جوانان گرکان صف آرایی می‌کند که در صورت پیروزی برابر این تیم، فصل را با رتبه سوم مرحله گروهی به پایان می‌رساند.

محمد صادق شهیدی فرد هدایت تیم تنیس روی میز استان قم را بر عهده دارد و حسین حمیدی، مهدی عباسی، محمد حجازی، محمد اسدی، محمد امین منتظری و امیرعلی عباسی اعضای تیم تنیس روی میز قم در این مسابقات هستند.

حریفان تیم تنیس روی میز قم را در این مسابقات مقاومت بسیج، هیئت تنیس روی میز کردستان، هیئت تنیس روی میز بابل و جوانان گرگان تشکیل می‌دهند و پس از برگزاری مسابقات دور برگشت، ۲ تیم از هر گروه به مرحله نیمه پایانی صعود کنند تا تکلیف تیم‌های بر‌تر لیگ مشخص شود.