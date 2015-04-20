درخواست از افشارزاده و غیبت پورحیدری/ شوخی بازیکنان با مدیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۸ امروز دوشنبه و با حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه برگزار شد. در تمرین امروز اعضای هیات مدیره، دقایقی با بازیکنان صحبت کرده و از آنان خواستند آنچه که توان دارند، برای ۴ بازی باقیمانده بگذارند تا بتوانند سهمیه حضور در آسیا را کسب کنند.

دیگر حواشی این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* از نکات قابل توجه حضور اعضای هیات مدیره، غیبت منصور پورحیدری بود که با سایر اعضا به کمپ نیامد. پندار توفیقی نیز زمانیبه کمپ رسید که دیگر جلسه سایر اعضا با کادر فنی و بازیکنان به پایان رسیده بود.

* پس از صحبت‌های بازیکنان با اعضای هیات مدیره، آنان در گوشه‌ای از زمین نشسته و مشغول تماشای تمرین بازیکنان شدند.

*جواد زرینچه و علی نظری جویباری دقایقی با یکدیگر در گوشه‌ای از زمین صحبت کردند.

* طرفداران حاضر در کمپ با شعار «افشارزاده، امیر خان، استقلال قهرمان» از مدیرعامل باشگاه خواستند تا امیر قلعه‌نویی را برای فصل آینده نیز در استقلال حفظ کند. هواداران بعد از این شعار سرمربی را مورد تشویق قرار داده و از او خواستند این ۴ بازی باقیمانده را با موفقیت پشت سر بگذارند.

* پس از حضور اعضای هیات مدیره در کمپ، بازیکنان آنان را مورد استقبال گرم قرار داده و یکی از بازیکنان به شوخی به افشارزاده گفت: اگر پولم را آورده‌ای ،اجازه بده از جیبت در بیاورم و افشارزاده هم در پاسخ به او گفت نگران نباش تمام تلاشم را می‌کنم تا هر چه زودتر مشکل مالی شما را برطرف کنم.

* یعقوب کریمی و کریم بوستانی غایبان تمرین امروز بودند.

* هواداران، اعضای هیات مدیره را نیز مورد تشویق قرار داده و از آنان خواستند هم مشکلات مالی بازیکنان را برطرف کرده و هم قلعه‌نویی را برای فصل آینده در استقلال حفظ کنند.

* پس از برگزاری جلسه، بازیکنان ابتدا بدن‌های خود را گرم کرده و با توجه به اینکه صبح امروز تمرینات بدنسازی کرده بودند، ابتدا به مرور کارهای تاکتیکی پرداخته و سپس در قالب دو تیم سبز و صورتی یک فوتبال همراه را مرور کارهای تاکتیکی را در نیمی از زمین و با چهار دروازه کوچک انجام دادند.

* سرمربی استقلال در طول تمرین نکات فنی را به بازیکنان یادآوری می‌کرد و از آنان می‌خواست تا دقت بیشتری به خرج دهند.

* در غیابت کریم بوستانی، وحید طالب لو و محسن فروزان با یکدیگر تمرین کردند.

* تمرین عصر امروز استقلال تحت تاثیر حضور اعضای هیات مدیره قرار گرفته بود، ساعت ۱۹:۴۰ دقیقه به پایان رسید.

* تیم فوتبال استقلال تهران فردا تمریناتش را جهت دیدار مقابل پدیده مشهد از ساعت ۱۸ و در کمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی برگزار خواهد کرد.