سبد سرمايه گذاري مشاع ريسك سرمايه گذاري را كاهش مي دهد

نصرالله برزني در گفتگو با خبرگزاري مهر اظهار داشت: سبدهاي سرمايه گذاري مشاع توسط گروههاي حرفه اي و تحليلگران بازار اداره مي شود، بنابراين در اين شرايط سعي مي شود بهترين سهام انتخاب شده و بازدهي مناسبي را متوجه سرمايه گذاران كنند.

وي با اشاره به مزيتهاي نسبي سبدها خاطرنشان كرد: سبدها براي اولين بار است كه معرفي مي شود، بنابراين سرمايه گذار اگر بخواهد براي يكسال منابعش را در صندوق نگهداري كند اصل سرمايه اش تضمين شده است.

وي افزود: بنابراين ريسك كاهش سرمايه گذاري متوجه سرمايه گذار نمي شود، مساله بعدي قابليت نقد شوندگي سبدها است، در واقع سرمايه گذار هر گاه بخواهد منابعش را خارج كند اين كار به راحتي عملي مي شود و تضميني كه به سرمايه گذار داده مي شود در اين جهت است كه سرمايه گذار اصل سرمايه اش محفوظ است.