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۳۱ فروردین ۱۳۹۴، ۲۰:۵۲

سلطانی فر:

۴۴ خانه تاریخی ثبتی به شهرداری شیراز واگذار شد

۴۴ خانه تاریخی ثبتی به شهرداری شیراز واگذار شد

شیراز – رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: ۴۴ مکان تاریخی ثبتی مربوط به میراث فرهنگی در اختیار شهرداری شیراز قرار داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر دوشنبه شب در حاشیه جلسه تشکیل انجمن میراث فرهنگی استان فارس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴۴ مکان تاریخی ثبتی شهر شیراز که در تملک میراث فرهنگی استان فارس بوده است به شهرداری این شهر واگذار شد.

وی تصریح کرد: این کار با هدف احیا، مرمت و تغییر کاربری به شهرداری شیراز واگذار می شود.

در ادامه این مراسم رئیس سازمان میراث فرهنگی استان فارس نیز گفت: عمده این بناها خانه های تاریخی هستند که نیازمند مرمت، مراقبت و حفاظت هستند.

مصیب امیری افزود: هریک از این مکان های تاریخی به عنوان یک بنگاه اقتصادی محسوب می شوند. 

کد مطلب 2538660

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