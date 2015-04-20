احتمال گفتگو با ایران بر سر مسائل منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که پیش از این نیز راه برای مشارکت ایران در رسیدن به راه حلی در خصوص سوریه باز بود با این شرط که تهران می پذیرفت سیاست های خود را تغییر دهد.

ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره مقاله اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در روزنامه نیویورک تایمز که روز گذشته با عنوان "نامه ای از تهران" منتشر شد، این اظهارات را بیان کرد. وی در پاسخ به این سوال که اگر تهران همچنان همان سیاست های قبلی و در مخالفت با واشنگتن را دنبال کند، آمریکا مسائل منطقه ای را که در گذشته با ایران داشته است مورد گفتگو قرار خواهد داد، گفت: شاید.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود راه مشارکت ایران در دور دوم مذاکرات صلح سوریه که در سال 2014 برگزار شد، باز بود. به ادعای وی در سال 2012 مذاکرات صلح ژنو در حالی برگزار شد که ایران خواستار انتقال سیاسی قدرت بود اما سرنوشت بشار اسد رییس جمهور سوریه در طرحش مبهم بود.

این در حالی است که ایران در مذاکرات صلح سوریه یا "ژنو-2" مشارکت نکرد. ماری هارف بین گفتگو و همکاری با تهران تفاوت قائل شد و گفت واشنگتن خطوط قرمزی دارد که از آنها عبور نخواهد کرد. وی اظهار داشت: ما همواره اعلام کرده ایم که با ایرانی ها کار یا همکاری نمی کنیم و تفاوت وجود دارد بین گفتگو کردن و کار کردن با آنها.

به نوشته رویترز، به نظر می رسد وزارت امور خارجه آمریکا با احتیاط تلاش دارد در گفتگوهای منطقه ای با ایران راه را باز بگذارد و از سوی دیگر متحدان عرب خود در حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی را که معتقدند ایران بدنبال تسلط بر منطقه است، راضی نگاه دارد.