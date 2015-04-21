به گزارش خبرنگار مهر، امسال مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در دو بخش انفرادی و دوبل و به میزبانی سوشو چین برگزار خواهد شد. قرعه کشی این رقابتها پنجم اردیبهشت ماه برگزار میشود. سپس شرکت کنندگان در آن از 6 اردیبهشت ماه دیدارهای خود را آغاز میکنند و تا 13 اردیبهشت ماه ادامه خواهند داد.
ایران هم در هر دو بخش مردان و زنان این دوره از مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان نماینده خواهد داشت. نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، افشین نوروزی و پوریان عمرانی در بخش مردان همراه با ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و مریم صامت در بخش بانوان پینگپنگبازان شرکت کننده در این دوره مسابقات هستند.
تیمهای ملی تنیس روی میز مردان و بانوان روز چهارشنبه راهی محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در چین میشوند. کاظم مستحقی راد و سیما لیموچی هدایت این دو تیم را بر عهده دارند ضمن اینکه رحمت عالمیان هم به عنوان همراه در کنار بازیکنان خواهد بود.
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