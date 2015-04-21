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۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۴۹

برای حضور در مسابقات جهانی؛

ملی‌پوشان تنیس روی میز فردا عازم چین می‌شوند

ملی‌پوشان تنیس روی میز فردا عازم چین می‌شوند

تیم ملی تنیس روی میز در هر دو بخش مردان و زنان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان روز چهارشنبه عازم چین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در دو بخش انفرادی و دوبل و به میزبانی سوشو چین برگزار خواهد شد. قرعه کشی این رقابت‌ها پنجم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. سپس شرکت کنندگان در آن از 6 اردیبهشت ماه دیدارهای خود را آغاز می‌کنند و تا 13 اردیبهشت ماه ادامه خواهند داد.

ایران هم در هر دو بخش مردان و زنان این دوره از مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان نماینده خواهد داشت. نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، افشین نوروزی و پوریان عمرانی در بخش مردان همراه با ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و مریم صامت در بخش بانوان پینگ‌پنگ‌بازان شرکت کننده در این دوره مسابقات هستند.

تیم‌های ملی تنیس روی میز مردان و بانوان روز چهارشنبه راهی محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در چین می‌شوند. کاظم مستحقی راد و سیما لیموچی هدایت این دو تیم را بر عهده دارند ضمن اینکه رحمت عالمیان هم به عنوان همراه در کنار بازیکنان خواهد بود. 

کد مطلب 2538971
زینب حاجی حسینی

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