دستگاههای مرتبط با حوزه سلامت برای ارتقا سلامت در همدان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز هفته سلامت با بیان اینکه این هفته فرصتی برای بیان خدمات دولت و برنامه های دولت در مورد سلامت است، اظهار داشت: طرح تحول نظام سلامت طرح عظیمی بوده که در هیچ دولتی با این قدرت و شدت ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه مهمترین بحث در هر حاکمیتی بحث عدالت است، افزود: مهمترین اولویت ها در جامعه امنیت، سلامت و آموزش است و دولت تدبیر و امید استارت کاری را زد که مهمترین مطالبه عمومی مردم است.

فرماندار همدان با بیان اینکه قبلا سهم مردم در پرداخت هزینه های درمان و پزشکی بسیار طاقت فرسا بود، ابراز داشت: بیمارانی بودند که به دلیل نداشتن هزینه های گزاف درمانی پشت درب های بیمارستان می ماندند.

تعالی ادامه داد: دولت تدبیر و امید طرح تحول نظام سلامت را در حالی اجرا کرد که دولت از نظر اعتبارات وضع مطلوبی نداشت و درآمد نفتی نیز کاهش یافته بود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت با شرایط نامساعد اعتبارات و درامد ها شجاعت می خواست، افزود: اینجاست که معنای عدالت تحقق می یابد و افراد تنها با پرداخت ۱۰ درصد از هزینه درمان می توانند از خدمات بهداشتی درمانی برخور دار شوند.

فرماندار همدان در این خصوص بیان کرد: طرح تحول نظام سلامت با پرداخت ۴۰ و ۵۰ هزار تومان که حتی نمی تواند حداقل نیاز فرد را تامین کند قابل قیاس نیست.

تعالی تاکید داشت: باید در حوزه سلامت و بهداشت به دولت تدبیر و امید آفرین گفت و اکنون نیز طرح تحول نظام سلامت گام ها و برنامه های مختلفی را در فاز های مختلف انجام می دهد.

وی در ادامه سخنانش به اهمیت بهداشت دهان و دندان به ویژه در بین کودکان اشاره کرد و اظهار داشت: به زودی در یکی از مدارس همدان طرح بهداشت دهان و دندان افتتاح می شود.

فرماندار همدان با اشاره به شعار هفته سلامت «امنیت غذایی، مزرعه تا سفره» ابراز داشت: یکی از مسائل و مشکلات مهم در مورد غذا مسئله تامین امنیت غذایی بوده و امیدواریم با حرکت های اساسی و سند بهداشتی که در حوزه سیاسی تدوین شده بتوان این مشکل را حل کرد.

تعالی با تاکید بر اینکه تیم علوم پزشکی و بهداشت و درمان استان همدان تیم خبره و کارآمدی است، ابراز داشت: تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از بهداشت به وزارت درمان بستگی دارد و مابقی آن به مباحث حاکمیتی باز می گردد.

وی در همین مورد اظهار کرد: بهداشت و درمان و سلامت مسئله ای است که باید توان همه دستگاه های حاکمیتی به کار گرفته شود تا بتوان سلامت را در جامعه نهادینه ساخت.

فرماندار همدان با تاکید بر اینکه تمام دستگاه ها و ارگان های ذی ربط و مرتبط با حوزه سلامت باید برای ارتقا سلامت در استان همدان تلاش کنند، ابراز داشت: بحث های حاکمیتی در پشتیبانی از بهداشت و درمان مهمترین مسئله است.

تعالی تاکید داشت: امیدواریم در همدان نیز بتوانیم حمایت خوبی و برنامه ریزی مناسبی در مورد سلامت داشته باشیم.