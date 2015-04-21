طغیان گرد و خاک در کردستان/شرایط در سال جاری خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، طالب حیدری ظهر امروز سه شنبه در جلسه بررسی پدیده ریزگردها درکردستان که در سالن جلسات اداره کل هواشناسی استان تشکیل شد، گفت: بحث گرد و غبار به معضلی تبدیل شده که تمامی مسئولان را در سطوح ملی و استانی درگیر کرده است.

وی با اشاره به سنجش وضعیت غبار در هواشناسی عنوان کرد: غبار را در هواشناسی به شکل های مختلفی شامل در محل، همراه با باد، خارج از محل گزارش می کنند.

وی با اشاره به اینکه مباحث مربوط به غبار در دهه ی اخیر به شکلی بحرانی جدید است، ادامه داد: براساس آمار ایستگاه هواشناسی فرودگاه سنندج از سال 1981 تا 2005 میانگین روزهای همراه با غبار در سنندج 16 روز بوده است.

وی با بیان اینکه از سال 2005 تا 2014 تعداد روزهای همراه با غبار در سنندج به 130 روز رسیده است، افزود: هیچ پدیده طبیعی روند 16 روز به 130 روز را طی نمی کند.

به گفته مدیرکل هواشناسی کردستان جو زمین هیچ گاه عاری از غبار نیست و اصولا بدون ذرات معلق در جو ابر تشکیل نمی شود و لذا وجود این غبار طبیعی است.

حیدری با اشاره به اینکه هر پدیده طبیعی دامنه ای مطلوب دارد که در صورت افزایش این دامنه شرایط بحرانی ایجاد می شود، اظهار کرد: به عنوان نمونه وزش باد در دامنه مطلوب نسیم نامیده و در شرایط نامطلوب هم به آن توفان اطلاق می شود.

وی بیان کرد: وقتی که پدیده غبار 24 ساعت و حتی بیشتر منطقه ای را تحت تاثیر قرار می دهد بحران ایجاد می کند.

وی اظهارداشت: براساس بررسی های انجام شده منشا غباری که در منطقه غرب ایران شکل می گیرد از داخل عراق و قسمتی از آن هم مربوط به سوریه است.

مدیرکل هواشناسی کردستان گفت: در خصوص علت تشکیل غبار در عراق هیچ گزارش میدانی نداریم و این کشور در 10، 15 سال اخیر تحت تاثیر جریان های مختلفی قرار گرفته که منجر به افزایش غبار در آنجا شده است.

حیدری با اشاره به اینکه در گذشته رطوبت خاک عراق توسط رودخانه های دجله و فرات تامین می شد، افزود: گاها عده ای کاهش بارندگی در عراق را موجب افزایش غبار عنوان می کنند در حالی که غبار در این کشور به بارندگی بستگی ندارد چون میانگین بارش در آنجا 100 میلی متر است.

وی ادامه داد: سد آتاترک ترکیه بر روی فرات بسته شده 49 میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد و این در حالی است که کل ذخایر سدهای موجود در ایران 47،48 میلیارد مترمکعب است.

وی عنوان کرد: قبل از احداث سد مذکور در هنگام بهار دجله و فرات سیلابی می شد و عرصه های زیادی در عراق را زیر آب می برد و خاک این کشور مرطوب می گشت و همین امر با گرم شدن هوا موجب تشکیل ابر و سپس بارندگی در منطقه ما می شد.

مدیرکل هواشناسی کردستان بیان کرد: از زمانی که عراق درگیر جنگ داخلی شد شاهد تردد هزاران خودروی جنگی در این کشور بودیم که منجر به ناپایداری خاک در آنجا گشت و اکنون با وزش باد ذرات خاک سریع تر صعود و وارد منطقه ما می شوند.

حیدری با بیان اینکه در منطقه غرب ایران وجود غبار داخلی بحران ایجاد نمی کند، ادامه داد: غبار داخلی نهایتا یک یا دو ساعت ماندگار می شود و مشکلی ایجاد نمی کند.

وی عنوان کرد: توفان های گردوخاکی که از عراق وارد استان ما می شود مهم است و ایجاد بحران می کند و براساس پیش بینی های و برآوردهای انجام شده امسال، سال نامناسبی از نظر طغیان غبار و اثرگذاری آن برروی منطقه ما پیش رو است.

وی بیان کرد: مدیران و کارشناسان اداره کل هواشناسی استان در شناساندن بحث غبار به گونه ای کار کرده که هم اکنون در سطح کشور مورد مشورت قرار می گیرد و صاحب نظر هستند.

مدیرکل هواشناسی کردستان از اینکه در سطح استانی کمتر مورد از سوی مسئولان مورد مشورت قرار می گیرند گلایه کرد و گفت: متاسفانه مسئولان استان زمانی که با پدیده توفان گردو خاک عربی غافلگیر می شوند از این اداره کل مشورت می خواهند در صورتی که باید در طول سال این تعامل و ارتباط برقرار باشد.

حیدری اطلاعات هواشناسی را نسبی ذکر کرد واظهارداشت: هیچ نوع اطلاعات هواشناسی مطلق نیست ولی بیشتر رهیافت ها و تحلیل هایی که در سال های اخیر در بحث غبار داشته ایم به حقیقت پیوسته است.