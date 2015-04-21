معرفی ۲۶۰ هنرمند اردبیلی به صندوق اعتباری هنر/مهلت تا پایان هفته

توحید بلورساز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ضرورت تدوام بیمه هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران منوط به ثبت نام در صندوق اعتباری هنر است.

وی افزود: به منظور رفع مشکل بیمه این قشر ارشاد اسلامی استان نسبت به معرفی هنرمندان و خبرنگاران به صندوق اعتباری هنر اقدام می کند.

به گفته معاون فرهنگی هنری ارشاد اسلامی استان با وجود اینکه مهلت ارائه معرفی نامه از انجمن تحت فعالیت یا رسانه محل کار تا پایان فرودین ماه است، اما تاکنون ۲۶۰ نفر مراجعه کرده و معرفی نامه دریافت کرده اند.

بلورساز تاکید کرد: از این تعداد فقط ۱۵ نفر شامل خبرنگاران است و متاسفانه تعداد کثیری خبرنگاران نسبت به ارائه نامه فعالیت خود اقدام نکرده اند.

وی با بیان اینکه حتی لیست خبرنگاران از خانه مطبوعات درخواست شده است، افزود: متاسفانه تاکنون لیستی از سوی این نهاد صنفی ارائه نشده است.

معاون فرهنگی هنری ارشاد اسلامی استان با تاکید به ضرورت اسکن و انتقال معرفی نامه ارشاد تا مدارک و مشخصات صندوق اعتباری هنر خواستار توجه نویسندگان و هنرمندان به این موضوع شد.

وی تصریح کرد: اینکه وضعیت بیمه خبرنگاران بعد از ثبت نام در صندوق به چه شکلی خواهد بود، فعلا مبهم است و بر اساس چند مصاحبه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نمی توان اقدام قطعی کرد.

بلورساز تاکید دارد که باید به ادارات استانی دستور العمل قطعی ارائه شود تا بتوانند پاسخگوی مطالبات این صنف باشند.

معاون فرهنگی هنری ارشاد اسلامی استان یکی سیاست های طرح شده در خصوص بیمه خبرنگاران را پرداخت یارانه از بنگاه رسانه ای محل فعالیت عنوان کرد و افزود: در واقع هر رسانه خبرنگار خود را تحت پوشش قرار خواهد داد.

بلور ساز گفت: خبرنگاران و هنرمندان تا پایان هفته جاری مهلت ارائه معرفی نامه از رسانه یا انجمن محل کار خود برای دریافت معرفی نامه ارشاد را دارند.

وی افزود: افرادی که پس از زمان مقرر معرفی کننده پرونده آن ها بعدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.