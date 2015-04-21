پایگاه سلامت دندان و دهان در اردبیل دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این پایگاه تصریح کرد: پایگاه سلامت دندان و دهان با سه یونیت در محل مدرسه شاهد اردبیل دایر شده است.

وی با بیان اینکه خدمات این پایگاه شامل حال تمامی دانش آموزان مدارس مختلف خواهد بود، اضافه کرد: هدف معاینه مستمر و تشخیص بیماری های دهان و دندان دانش آموز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: دانش آموزانی که بیماری خاصی داشته باشند از طریق این پایگاه به مراکز درمانی مختلف معرفی خواهند شد.

به گفته پورفرضی این مهم در راستای ارتقا سطح سلامت جامعه با توجه به گروه های سنی پایین و به عنوان تحولی در سلامت دانش آموزان مورد توجه است.

وی با یادآوری توزیع ۲۰ هزار مسواک انگشتی برای کودکان زیر دو سال در سال گذشته، از تدوام اجرای این طرح در سال جاری خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اجرای طرح «فیشور سیلنت» برای کودکان زیر شش سال اضافه کرد: این نوع درمان با هدف ممانعت از پوسیدگی دندان کودک انجام می شود.

پورفرضی به ضرورت مراقبت دندان و دهان از سنین کودکی تاکید کرد و افزود: اولین پایگاه سلامت با همکاری آموزش و پرورش استان در راستای ارتقا این مهم دایر شده است.