صفار هرندي : بسيج خود يك رسانه است// بسيجي هويت دوم هر ايراني است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حسين صفار هرندي كه در جمع حاضرين در همايش بسيج و رسانه سخن مي گفت، با تاكيد بر نقش مكمل عناصر بسيج و رسانه در جامعه گفت :از نگاه من به عنوان يك خادم عرصه فرهنگ؛ بسيج به اعتبار اينكه عامل انتقال پيام به افراد جامعه است خودش يك رسانه است .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اضافه كرد : صاحب نظران علوم ارتباطات در عصر جديد معتقدند كه بهترين نوع انتقال پيام به مردم جامعه ، استفاده از رسانه هايي با عنوان ميان مردمي است و بهترين شاهد مثال آن نيز كشور ماست .

وي با اشاره به تاثير اين نوع رسانه در شكل گيري انقلاب اسلامي گفت: علاوه بر اين موضوع ، قدرت رسانه ميان مردمي در انتخابات دوم خرداد 76 و سوم تير 84 مشخص شد چون توانست تمامي رسانه هاي جمعي متعارف را جا بگذارد و اين جاي غبطه خوردن دارد .

صفار هرندي در ادامه نتيجه گيري كرد كه بسيج به عنوان يك رسانه ميان مردمي از قدرتي فراتر از رسانه هاي متداول برخوردار است .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به نامگذاري اين نشست با عنوان "هم انديشي دو گروه از رسانه ها" گفت : با تعريف وسيعي كه امام (ره) و مقام معظم رهبري ارائه كردند، بسيج معادل كل كشور خواهد بود .

وي اضافه كرد : بسيج منحصر در تشكيلاتي به نام نيروي مقاومت نيست، چراكه همه افراد از جمله رهبر معظم انقلاب كه خود را عضو بسيج مي دانند، جزيي از يك نهضت هستند نه تشكيلات مرسوم و مد نظر ما.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاطر نشان كرد: بسيج هويت دوم ماست و هركس جداي از نام و جايگاهش يك هويت ديگر با عنوان بسيجي خواهد داشت و ما در كشورمان هم عضو رسانه هستيم و هم يك بسيجي و اين دو موضوع منافاتي با يكديگر ندارد .

صفار هرندي افزود: فراخوان بسيج در ميان اهالي رسانه ها هميشه با پاسخ مثبت و آغوش باز مواجه شده است كه جاي خوشحالي دارد .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي انعكاس فعاليتهاي بسيج را نشان دهنده پويايي و هويت جامعه دانست و تاكيد كرد : چنين حركت هايي نشان از تعظيم رسانه ها در برابر ارزشها و فعاليت بسيج براي تجليل از اهالي فرهنگ است .

اين گزارش مي افزايد؛ مهدي فضائلي سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان نيز دراين مراسم در سخناني با اشاره به اقدام امام در تاسيس مجموعه اي با نام بسيج گفت : بسيج مجموعه اي منحصر به فرد در دنياست به گونه اي كه هيچ معادلي براي لفظ بسيج در دنيا وجود ندارد و همه ناگزير به استفاده از كلمه خاصي به نام بسيج هستند .

مدير عامل خبرگزاري فارس خطاب به مسئولان نيروي مقاومت بسيج گفت : بهترين راه ماندگاري بسيج استفاده از ابزار هنر و رسانه است .

فضائلي افزود: منحصر كردن بسيج به برخي نمادهاي خاص و متداول از جامعيت فرهنگ بسيجي خواهد كاست .

سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان در پايان با ارائه نتايج چند جستجوي اينترنتي گفت : در حالي كه براي برخي كلمات نامناسب اخلاقي در دنياي مجازي اينترنت، صدها ميليون صفحه و نتيجه جستجو وجود دارد، اما براي كلمات پر ارزشي مثل بسيج و بسيجي فقط دهها هزار صفحه وجود دارد كه بايد در اين راه سرمايه گذاري بيشتري صورت بگيرد .

بنا بر اين گزارش، در پايان اين نشست نيز از روزنامه هاي جوان ، كيهان ، جمهوري اسلامي ، رسالت ، اطلاعات ، سياست روز قدس و آفرينش به عنوان نشريات برتر و خبرگزاري هاي فارس ، جمهوري اسلامي و ايسنا به عنوان خبرگزاري هاي برتر تجليل شد.