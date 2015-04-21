محور توسعه یک جامعه بهره مندی از انسان سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کرامت الله کریمی ظهر سه شنبه در شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کهگیلویه با تأکید بر اینکه امروزه همه مکتب های دنیا در هنگام بررسی پارامترهای توسعه به این امر معتقدند که اولین معیار توسعه خود انسان است، افزود: در صورتی که این انسان سالم باشد دیگر پارامترها در کنار هم جامعه را به سوی پیشرفت سوق می دهند.

وی میزان فردگرایی مثبت در افراد یک جامعه را از مهمترین تفاوت های جوامع پیشرفته و غیرپیشرفته عنوان کرد و اظهار داشت: میزان خلاقیت افراد یک جامعه و توانایی آنها در بوجود آوردن دارایی ها از نداشته های خود به پیشرفت چنین جوامعی کمک شایانی خواهد کرد.

کریمی استفاده درست و بهینه از منابع در دسترس در کشور را از مهمترین روش های پیشرفت و پیشگیری از مشکلات عنوان کرد.

کریمی با انتقاد از عدم اجرای مصوبات در بحث مبارزه با مواد مخدر، عنوان کرد: در این خصوص وجدان کاری باید غنی تر و تعهد پاسخگویی به جامعه باید قوی تر شود.

وی با انتقاد از عدم وجود بانک اطلاعاتی مستند در مورد ناهنجاری های اجتماعی در این شهرستان، خواهان تشکیل این بانک اطلاعاتی از سوی متولیان امر شد.

فرماندار شهرستان کهگیلویه بیان کرد: در صورت در اختیار داشتن اطلاعات و آمار دقیق در خصوص ناهنجاری های اجتماعی، قادر خواهیم بود به نحو بهتری برای مبارزه با این ناهنجاری ها برنامه ریزی کنیم.

کریمی خواهان گزارش آمار دقیق انواع ناهنجاری ها در حوزه های مختلف ظرف یک ماه آینده در این شهرستان شد.

وی یادآور شد: به زودی از افراد موفق در زمینه های مبارزه با مواد مخدر، ترک این مواد، ایجاد کمپ و ... تجلیل می شود تا مشوقی برای دیگر افراد جامعه باشد.