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۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۵:۳۴

محققان اعلام کرده اند؛

خواص ضد سرطانی سیب و چای سبز/کاهش خطر بیماری های مزمن

خواص ضد سرطانی سیب و چای سبز/کاهش خطر بیماری های مزمن

مطالعه جدید نشان می دهد که برخی ترکیبات طبیعی موجود در مواد خوراکی دارای تاثیرات خاصی هستند که به پیشگیری از بیماری های مزمن کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافته اند که مکانیسم ناشی از پلی فنول ها که در چای سبز و سیب موجود است، بر مولکول اصلی سیگنال دهی تاثیر دارد و بدین ترتیب مواد خوراکی غنی از پلی فنول موجب کاهش خطر ابتلا به بیماری های مزمن می شود.

دانشمندان موسسه تحقیقات مواد خوراکی دریافته اند که مکانیسم ترکیبات غذایی بر سلامت ما تاثیرگذار است.

مطالعات مربوط به رژیم غذایی نشان داده است که خوردن مقادیر زیاد میوه و سبزیجات موجب کاهش خطر پیشرفت شرایط حاد، نظیر بیماری های قلبی و سرطان، می شود.

به چندین دلیل سبزیجات و میوه دارای این خاصیت هستند. برخی از میوه ها و سبزیجات به طور طبیعی حاوی مقادیر بالایی ترکیبات موسوم به پلی فنول هستند که می تواند برای سلامت مفید باشد.

در این مطالعه دکتر «پال کرون» و تیمش نشان داده اند که پلی فنول های موجود در چای سبز و سیب مانع از مولکول سیگنال دهنده موسوم به VEGF می شود؛ این مولکول می تواند موجب تصلب شریان شده و هدف برخی از داروهای ضدسرطان است.

کد مطلب 2539256
حبیب احسنی پور

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