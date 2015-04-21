به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا منصوری ظهر سه‌شنبه در حاشیه راه اندازی نسل چهارم تلفن همراه در بوشهر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با هزینه‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی نسل چهارم ایرانسل اظهار داشت: مجموع هزینه های صورت گرفته برای نسل سوم و چهارم ایرانسل و برنامه های ما تا پایان سال ۱.۱ میلیارد دلار است.

مدیر روابط عمومی ایرانسل نیز در پاسخ به خبرنگار مهر در ارتباط با پیامک‌های اطلاع‌رسانی ایرانسل اظهار داشت: ایرانسل تنها محصولات و خدمات خود را اطلاع‌رسانی می‌کند و افراد می‌توانند این پیامک‌ها را با ارسال عدد ۲ به ۵۰۰۵ لغو کنند.

همه سایت‌های استان بوشهر به نسل سوم تلفن همراه مجهز شود

آرش کریم بیگی در ارتباط با پوشش شبکه ایرانسل در بوشهر نیز بیان داشت: تلاش داریم که تا پایان آبان‌ماه همه سایت‌های استان بوشهر به نسل سوم تلفن همراه مجهز شود و پوشش نسل چهارم نیز در هیچ جای دنیا به صورت پوشش کامل نیست و بر اساس میزان مصرف دیتا در نسل سوم، برنامه‌ریزی برای پوشش نسل چهارم و نسل‌های آینده صورت می‌گیرد.

تغییر اپراتور همراه اول به ایرانسل و برعکس بدون تغییر شماره

منصوری مدیرکل پروژه ایرانسل در ارتباط با سوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با تغییر اپراتور توسط مشترکین نیز گفت: با تفاهم اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه، این سرویس اجرایی می‌شود و مشترکین ایرانسل و همراه اول می‌توانند بدون تغییر شماره خود، اپراتور خود را عوض کنند.

ایرانسل ۹ هزار نماینده فعال در کشور دارد

مدیرکل فروش و توزیع ایرانسل نیز گفت: در سطح کشور ۹ هزار نماینده فعال ایرانسل فعالیت دارند که در استان بوشهر نیز ۱۵۸ نماینده فعال داریم. مراکز خدمات ایرانسل در سطح کشور نیز ۴۴ مرکز است که در استان بوشهر یک مرکز وجود دارد.

صامتی تصریح کرد: تلاش داریم که تعداد مراکز خدمات ایرانسل در سطح کشور به ۲۰۰ برسد.

افزایش بسته های خدمات اینترنتی ایرانسل به ۵۰ بسته

مدیر امور مشترکین ایرانسل نیز اظهار داشت: خدمات جدید بسیار خوبی از سوی ایرانسل ارائه شده است که می‌توان به برنامه ارائه برنامه‌های کاربردی، برنامه کتابخوان، برنامه زوم، برنامه‌های سرگرمی و سلامت همراه اشاره کرد.

وحید اشرفی از افزایش بسته های خدمات اینترنتی ایرانسل به ۵۰ بسته اشاره کرد و ادامه داد: هزینه ها کاهش یافته است و افراد می‌توانند از حجم‌های بالاتر دیتا استفاده کنند.