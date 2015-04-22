برد ارزشمند راهیان کرمانشاه در آبادان/ راهیان با پورعلی نفس کشید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم راهیان کرمانشاه در حالی عصر روز سه شنبه در آخرین دیدار خود از فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال، مهمان تیم صنعت نفت آبادان بود که برای بقا در مسابقات به کسب پیروزی در این دیدار نیاز مبرم داشت.

نماینده کرمانشاه که یکی از بدترین حضورهای خود را در مسابقات لیگ دسته اول پشت سر گذاشت، توانست در آخرین مسابقه خود و در یک دیدار سخت و نفس گیر تیم قدرتمند نفت آبادان را شکست داده و حضور خود را در فصل آینده مسابقات نیز قطعی کند.

امین پورعلی زننده تک گل ارزشمند تیم راهیان در این مسابقه بود که موفق شد در دقیقه ۸۵ یکی از با ارزش ترین گل های دوران ورزشی خود را به ثمر برساند و تیم راهیان را برنده این مسابقه کند.

نماینده کرمانشاه که پیش از این دیدار در رده دهم جدول قرار داشت، با این پیروزی ۲۲ امتیازی شد و با یک پله صعود به رده نهم رسید.

نفت آبادان نیز که در کورس صعود به رقابت های لیگ برتر قرار داشت، با این شکست از حریفان خود عقب ماند و شانس صعود به مسابقات لیگ برتر را از دست داد.

در جدول گروه دوم مسابقات لیگ آزادگان تیم سیاه جامگان مشهد با ۳۸ امتیاز، شانس اصلی صعود به مسابقات لیگ برتر است و تیم های مس رفسنجان و پاس همدان نیز با ۳۶ امتیاز برای صعود تلاش خواهند کرد.

هفته پایانی این رقابت ها، سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.