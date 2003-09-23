وقتي كه ايران غافلگير شد

آغاز جنگ- 1359

در سي و يكم شهريور 1359 در شرايطي كه اقدامات متعدد امپراطوري آمريكا جهت براندازي نظام نوپاي انقلاب اسلامي يكي پس از ديگري با شكست مواجه مي شد، رژيم جنگ طلب و توسعه طلب عراق با حمايت آمريكا و غرب مرزهاي جمهوري اسلامي ايران را مورد حمله نظامي قرارداد و بطور همزمان نيروي هوايي اين كشور در يك تهاجم گسترده مناطق استراتژيك از جمله فرودگاه تهران را بمباران كرد و به دنبال آن جنگ تحميلي رسماً آغاز گرديد. با شروع جنگ جمهوري اسلامي ايران كاملاً غافلگير شد. زيرا از يك طرف ارتش بخاطر اعدام، تصفيه و فرار سران فاسد خود فاقد كمترين كارايي بود. از طرف ديگر سپاه نيز هنوز در بدو شكل گيري بوده و توان محدودش نيز در درگيريهاي داخلي در كردستان، گنبد، جريان خلق عرب و …شديداً تحليل رفته بود. بنابراين ايران فاقد يك سازمان نظامي توانمند براي مقابله با ماشين جنگي عراق بود. از اين ميان دو عامل اساسي مانع فروپاشي نظام سياسي كشور گرديد.

اول كنترل اوضاع توسط حضرت امام(ره) و عامل دوم سيل روز افزون مردم در صحنه سياسي كشور و گسيل آنها به جبهه ها سازمان يافتن نسبي مردم و بسيج آنها سبب شد آغاز حملات ايذايي و چريكي گرديد و توانست مانع پيشروي ماشين جنگي عراق گردد و پس از آن بتدريج انسجام عملياتهاي محدود مورد نظر واقع شد. عراق نيز در اين مقطع پس از ناكامي در تصرف خوزستان با اتخاذ استراتژي دفاعي در جنگ زميني و افزايش فشار بر روي شهروندان از طريق جنگ شهرها سعي نمود در كوتاهترين زمان ممكن دولت ر اتسليم نموده و وادار به مذاكره نمايد، ليكن موضع سازش ناپذير امام خميني(ره) و وفاداري و پشتيباني مردم از معظم له پاسخ كوبنده اي به تحركات ايذائي بود حدودآً 18 عمليات بصورت كلاسيك و در دوره بني صدر انجام شد كه هيچگونه موفقيتي دربر نداشت. در مطالبي كه متعاقباً مي آيد اقدامات انجام شده طرفين بررسي خواهد شد.



31/6/1359

آغاز تهاجم همه جانبه عراق به جمهوري اسلامي ايران كه از سه جبهه جنوب، مياني و شمال انجام شد. ارتش عراق در جبهه تهاجم خود را از پنج محور آغاز كرد:

1 - محور شلمچه براي تصرف خرمشهر و آبادان.

2 - محور كوشك به طرف اهواز.

3 - محور طلائيه به سمت هويزه.

4 - محور چزابه به طرف بستان، سوسنگرد و اهواز.

5 - محور فلكه به سمت شوش، دزفول و دهلران.

6 - در جبهه مياني نيروهاي دشمن از چهار محور وارد عمل شدند.

7 - محور مهران.

8 - محور مندلي به سمت ارتفاعات سومار و نفت شهر.

9 - محور خسروي- قصر شيرين.

10 - محور سليمانيه- پنجوين جهت تصرف ارتفاعات مريوان و بانه.

در جبهه شمالي از محور ازگله به بالا ابتكار عمل در دست نيروهاي محلي و ضد انقلاب داخلي قرار داشت و عراق در نقش پشتيباني عمل مي كرد.

در فاصله آغاز جنگ (31/6/59) تا (26/12/59) عملياتهاي محدودي از سوي نيروهاي خودي انجام شد كه به ترتيب ذكر مي شود.

13/7/59 _ عمليات مشترك سپاه و ارتش در منطقه موسيان.

23/7/59 _ حركت محدود ارتش در منطقه دزفول.

15/8/59 _ شبيخون غيور اصلي توسط سپاه در منطقه حميديه.

14/10/59 _ حركت محدود سپاه در تنگ حاجيان.

15/10/59 _ عمليات ارتش هويزه.

19/10/59 _ عمليات محدود سپاه و ارتش در ميمك.

19/10/59 _ عمليات مشترك سپاه و ارتش در محور آبادان.

20/10/59 _ عمليات محدود نصر در محور ماهشهر توسط سپاه و ارتش.

12/11/59 _ عمليات ارتش در ارتفاعات زيل.

18/11/59 _ عمليات سپاه در منطقه سوسنگرد.

21/11/59 _ عمليات محدود در منطقه دهلاويه توسط سپاه.

26/11/59 _ حركت محدود سپاه در ارتفاعات زيل.

26/11/59 _ عمليات در محور ميمك.

24/12/59 _ عمليات محدود سپاه در سرپل ذهاب.

24/12/59 _ عمليات سپاه در گيلان غرب.

26/1259 _ عمليات حضرت مهدي در محور سوسنگرد توسط سپاه.



