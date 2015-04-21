ابلاغ رسالت انقلاب از رویکردهای حوزه هنری آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی سه شنبه در آیین رونمایی از کتاب «گزیده اشعار حاج مایل علی اف» در تبریز گفت: چاپ و انتشار دو اثر از آثار نویسندگان و شاعران جمهوری آذربایجان در طول سال بخشی از اقدامات حوزه هنری استان در بخش برون مرزی برای ابلاغ رسالت انقلاب دینی و ولایی ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه آذربایجان ایران و باکو دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی بسیاری بوده و نمی توان این دو را از هم تفکیک کرد، افزود: اگر چه یک اشتباه تاریخی باعث جدایی بین این دو منطقه شده اما سرچشمه اصالت آنها غیر قابل تفکیک است چرا که زیربنای فکری هر دو آذربایجان از دین سرچشمه گرفته است و هر چیزی که ریشه در دین داشته باشد جدایی ناپذیر است.

میلانی در پایان اظهار داشت: حوزه هنری استان تبیین اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین دو آذربایجان را وظیفه خود می داند و چاپ کتاب «گزیده اشعار حاج مایل علی اف» بر همین اساس صورت گرفته و این هنرمند جز شاعرانی که با سرودن اشعار دینی و ولایی در طول تاریخ آذربایجان و جهان ماندگار شده اند و در آثار خود از دین و اهل بیت و قرآن الهام گرفته است.