وزیر بهداشت به البرز سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درفشی در حاشیه مراسم نمادین آغاز هفته سلامت که ظهر سه شنبه در مدرسه نمونه مردمی شهید فلاحی کرج گفت: در هفته سلامت دکتر حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت به البرز سفر و در مراسم بهره برداری از دانشگاه داروسازی و دانشکده دندانپزشکی استان شرکت می کند.

وی همچنین از اجرای طرح خدمات بهداشتی درمانی در هفته سلامت خبر داد و گفت: در این طرح یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افراد آسیب پذیر و حاشیه نشین استان تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار می گیرند.

به گفته درفشی این طرح در روز هفتم اردیبهشت ماه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا می شود.