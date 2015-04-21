كتاب «حج و حقوق بشر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «حج و حقوق بشر» نوشته مسعود راعي از جمله پروژه‌هاي تحقيقاتي گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت است، كه به تازگي (فروردين ۱۳۹۴) از سوي نشر مشعر (وابسته به حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت) در ۲۱۲ صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.



در بخشي از اين كتاب آمده:«حج، در مقام بزرگ‌ترين كنگره ايماني از يك سو عظيم‌ترين اجتماع مؤمنان را به خود اختصاص مي‌دهد، و از سوي ديگر نگاه حمايتي خود از حج‌گزار را به نمايش مي‌گذارد. با دقت در مناسك حج و احكام حرم و محرمات احرام و ماه‌هاي حرام مشخص مي‌شود، دين مقدس اسلام براي مكان و زمان حج امنيتي ويژه ايجاد كرده است تا حجاج، يعني ميهمانان الهي، با حضور در سرزمين وحي بتوانند آزادانه و در امنيت كامل، بندگي و عبوديتشان را اظهار كنند.»

اين پژوهش در سه فصل سامان يافته است: در فصل نخست كليات و مفاهيم بحث شده است. فصل دوم با عنوان «آموزه‌هاي حقوق بشري حج» شامل سه بخش است كه عبارتند از: ابعاد مختلف حمايتي؛ حقوق حمايتي حجاج؛ ساز و كارهاي حمايتي. نويسنده در فصل سوم «نظام بين المللي حقوق بشر» را مورد بررسي و تحليل قرار داده است.



كتاب «حج و حقوق بشر»، نوشته مسعود راعي در گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و توسط نشر مشعر در فروردين ماه ۱۳۹۴ در ۲۱۲ صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.