به گزارش خبرگزاری مهر، مهذب ترابي در نشست مشترک با مدیران بسیج با بيان اينكه مديريت مصرف انرژي يك راهبرد اقتصاد مقاومتي است گفت: بسيج به عنوان بازوي آموزشي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي می تواند در کاهش پیک مصرف و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی در کشور تاثیر گذار باشد.

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی با اعلام اینکه درتمام جهان دو تهديد جدي يعني كمبود منابع انرژی و تخريب محيط زيست وجود دارد تصریح کرد: براي مقابله با اين دو بايد از سياست هاي بهره وري انرژي استفاده كرد به طوری که بايد از انرژي هاي تجديد پذير استفاده كرده و سويي بهره وري را هم افزايش دهيم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اكنون تمام كشورهاي توسعه يافته جهان الگوی توسعه ظرفیت تولید برق پاک و مدیریت مصرف را به عنوان دو سیاست کلیدی در دستور کار قرار داده اند، اظهار داشت: با استفاده از این دو راهکار در بلند مدت میزان نیاز و وابستگی کشور به منابع نفتی به طوركامل قطع می یابد.

وی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی هر مشترک ایرانی حدود سه برابر متوسط جهانی برق و انرژی مصرف می کند، بیان کرد: در حال حاضر ۳۱ ميليون مشترك در بخش‌هاي خانگي و صنعتي در کشور وجود دارند که سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد كيلووات ساعت مصرف برق دارند.

احمدي يزدي با اشاره به پتانسیل ۴۰ درصدی کاهش و بهینه سازی مصرف برق و انرژی در ساختمان‌های کشور، تبیین کرد: هم اکنون ميزان مصرف مشتركان ايراني در ساير منابع انرژي نيز نسبت به متوسط جهاني بيشتر است.

مدير دفتر مديريت مصرف توانير در مورد مشكلات توليد انرژي الكتريكي در كشور، توضیح داد: با توجه به اينكه ۲۰ درصد انرژي الكتريكي كشور از نيروگاه‌هاي برق آبي توليد مي‌شود و اين موضوع كه در چند سال اخير بارندگي‌ها كاهش يافته و ايران جزو كشورهاي خشكسال بوده در سال جديد با اختلال در توليد برق مواجه هستيم.

این مقام مسئول با بیان اینکه برای تابستان سال ۹۴ پيش بيني مي شود نياز مصرف شبكه سراسري برق به بيش از ۵۲ هزارمگاوات افزایش یابد، تاکید کرد: در صورت همكاري مشتركان خانگي تا ۳ هزار مگاوات امکان صرفه جويي و کاهش پیک مصرف برق در کشور وجود دارد.

وي از ارائه تسهيلات وزارت نيرو تا سقف ۵۰ درصد براي استفاده از صفحه‌های انرژي خورشيدي خبر داد و افزود: به طور متوسط هر خانوار به توليد ۲ كيلووات انرژي الكتريكي نياز دارد كه با سرمايه گذاري ۱۰ ميليون توماني مشترك و يارانه ۱۰ ميليون توماني وزارت نيرو امکان تولید برق از طریق صفحه‌های خورشیدی وجود دارد.