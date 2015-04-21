به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد احمدی بعد از ظهر امروز در نشست رؤسای انجمن های علمی با موضوع نظریه‌پردازی و آزاداندیشی فرصت‌های پیش‌رو و راهکارهای اجرایی اظهار داشت: واقعیت قطعی که وجود دارد این است که تحقق نظام علمی و توسعه آن با دستور ایجاد نمی شود. انجمن های علمی می توانند نقش اساسی را در این زمینه ایجاد کنند. انجمن های علمی در تعمیق، تبیین و بهبود سیاست های علمی کشور می‌توانند نقش اساسی داشته باشند.

وی افزود: در کمیسیون انجمن های علمی بر ارتقاء کیفیت و افزایش نقش موثر انجمن ها تاکید بسیاری شده است. در حال حاضر تعداد قابل توجهی انجمن در حوزه های مختلف وجود دارند که پایش شده اند و هدفمان این است که به مشکلات ساختاری آنها رسیدگی کنیم.

معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: در گام اولیه به دانشگاه ها ابلاغ کرده ایم که حق عضویت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید در انجمن های علمی را پرداخت کنند. انجمن ها در بحث مکان با مشکل مواجه هستند که به دانشگاه ها ابلاغ کرده ایم دفاتری متناسب با موضوعیت انجمن ها در اختیاراتشان قرار دهند.

احمدی اضافه کرد: اعتبارات ما کم است و تعداد انجمن ها زیاد است و اعتبارهای موجود کفاف کارشان را نمی دهد و برنامه ما این است که به آنها کمک کنیم تا بتوانند مسائل و مشکلات خود را حل کنند. بر همین اساس ارزیابی و بررسی پارک های علمی را به انجمن پارک های علمی سپردیم تا از لحاظ استانداردها، پارک های موجود را پایش کنند.

وی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که با کمک انجمن ها بتوانیم همفکری، هماهنگی در تصمیم سازی، ارزیابی ها، پایش‌ها و حتی سیاست های جدید در وزارت علوم را برقرار کنیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: ما حتی آمادگی داریم در سیاست های علم و فناوری برنامه ششم، تغییرات آئین‌نامه ارتقاء و آئین نامه تقلب از نظرات انجمن ها استفاده کنیم و ضعف های موجود را با افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت با نقش‌آفرینی انجمن ها از بین ببریم.