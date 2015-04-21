به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم زاده ظهر امروز در همایش رونمایی از سند سلامت در اصفهان اظهار داشت: اینکه یکسری از مشکلات علی رغم تلاش های بسیار و بودجه های سنگین و منابع انسانی متعدد حل نمی شود به کارهای لحظه ای و نقطه ای مسئولان و مدیران بر می‌گردد.

وی بیان داشت: امروز شاهد رشد شاخص های منفی در اجتماع از جمله اعتیاد و بیکاری و غیره هستیم که سالهاست در خصوص آن تلاش های بسیاری انجام و بودجه های سنگینی هزینه شده و نیروی انسانی زیادی به کار گرفته شده است که در آسیب شناسی آن به دو عامل بر می‌خوریم.

رئیس سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در تشریح این دو عامل اعلام کرد: بیشتر اقدامات مدیران لحظه‌ای و نقطه ای است و سند پیوسته‌ای ندارد ضمن اینکه مقید به اجرای سند نیستیم که این موضوع نقطه ضعف ما است.

وی بیان داشت: نداشتن روحیه همکاری دومین نقطه ضعف مدیران و به نتیجه نرسیدن بیشتر برنامه ها برای پائین آوردن شاخص های منفی است.

قاسم زاده اعلام کرد: با وجودی که اکثر مطالعات در دنیا با روحیه جمعی و در قالب کار گروهی و تیمی انجام می گیرد اما در کشور شاهد مطالعات و چاپ مقالات و کتبی هستیم که تنها نام یک نفر را می بینیم.

وی با بیان اینکه بهترین مزایای یک کار گروهی هم افزایی آن برنامه دسته جمعی است، اضافه کرد: در کارهای گروهی نتیجه یک به علاوه یک، دو نمی‌شود بلکه سرانجام آنچه می ماند رقمی بیش از دو است و این همان تعریف هم افزایی است.

رئیس سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اعلام کرد: این یک مشکل فرهنگی است که قدرت انجام کارهای گروهی و دست جمعی را نداریم که باید آن را حل و فصل کنیم.

وی بیان داشت: در کار گروهی بازدهی و ثمره کار بیشتر می شود.

قاسم زاده گفت: سند سلامت یک اتفاق میمون و مبارک از همکاری بین بخشی دو ارگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شهرداری است.

وی اضافه کرد: ارگان ها و سازمان های مختلف مشکلات مشترکی دارند که اگر بخواهند بر ای حل آنها دست به همکاری‌های بین بخشی بزنند دیگر وقتی برای اختلافات نمی‌ماند.