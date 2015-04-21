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۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۴۶

تزریق ۸ هزار واحد خون به بیماران تالاسمی

تزریق ۸ هزار واحد خون به بیماران تالاسمی

مدیر درمانگاه تالاسمی گفت: طی سال گذشته بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ بیمار تالاسمی به درمانگاه تالاسمی مراجعه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی ابراهیمی افزود: این بیماران جمعا ۷ هزار و ۹۲۹ واحد خون دریافت کردند.

وی افزود: طی این مدت ۳ هزار و ۲۲۵ بیمار به درمانگاه استان تهران و ۳ هزارو ۱۲۹ نفر به درمانگاه های سایر استان ها مراجعه کرده اند. همچنین در این درمانگاه دو هزار و ۱۶۹ مورد تزریق داروی دسفرال و سایر داروهای مورد نیاز صورت گرفته است.

مدیر درمانگاه تالاسمی، از انجام بیش از ۸ هزار مورد آزمایش کراس مچ و تزریق یک هزار و ۹۹۵ واحد خون شسته شده خبر داد و افزود: در سال گذشته ۸ پروژه تحقیقاتی انجام شد و ۵ دوره آموزشی برای پرسنل سایر مراکز درمانی مشابه به اجرا در آمد.

کد مطلب 2539334
حبیب احسنی پور

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