تزریق ۸ هزار واحد خون به بیماران تالاسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی ابراهیمی افزود: این بیماران جمعا ۷ هزار و ۹۲۹ واحد خون دریافت کردند.

وی افزود: طی این مدت ۳ هزار و ۲۲۵ بیمار به درمانگاه استان تهران و ۳ هزارو ۱۲۹ نفر به درمانگاه های سایر استان ها مراجعه کرده اند. همچنین در این درمانگاه دو هزار و ۱۶۹ مورد تزریق داروی دسفرال و سایر داروهای مورد نیاز صورت گرفته است.

مدیر درمانگاه تالاسمی، از انجام بیش از ۸ هزار مورد آزمایش کراس مچ و تزریق یک هزار و ۹۹۵ واحد خون شسته شده خبر داد و افزود: در سال گذشته ۸ پروژه تحقیقاتی انجام شد و ۵ دوره آموزشی برای پرسنل سایر مراکز درمانی مشابه به اجرا در آمد.