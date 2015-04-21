۸۸ درصد کودکان کار قربانی فقر فرهنگی و اقتصادی والدین خود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اکبری مطلق بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی خراسان جنوبی اظهارکرد: پدیده کودکان خیابانی به عنوان یک واقعیت اجتماعی امروز بوده که در بسیاری از کشورهای جهان به یک بیماری اجتماعی دردناک مبدل شده است.

وی بیان کرد: با تصویب آیین نامه اجرایی ساماندهی کودکان خیابانی در سال ۸۴ ستادی در وزارت کشور تشکیل شد که جذب و جمع آوری کودکان خیابانی را توسط سه نهاد نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و شهرداری به عهده گرفت.

اکبری مطلق افزو: پس از ساماندهی کودکان خیابانی در مراکز موقت و انجام مددکاری، آن دسته از کودکانی که دارای خانواده هستند به خانواده بازگشته و سایر آنان به مراکز بهزیستی انتقال می یابند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اضافه کرد: سازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت شهرداری، انجمنهای خیریه، تشکل های غیردولتی و نیروی انتظامی و با استفاده از مددکار اجتماعی نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی در تمامی مراکز استانها و در صورت صلاحدید کارگروه اجتماعی استان در شهرهای بالای دویست هزار نفر اقدام کند.

افزایش ۱۵۱ درصدی کودکان کار در استان

اکبری مطلق از ساماندهی ۳۰۰ کودک کار و کودک خیابانی در استان طی سال گذشته توسط بهزیستی خبر داد و گفت: تعداد این کودکان در سال ما قبل از آن ۱۵۶ نفر بود که نشان از افزایش ۵۱ درصدی کودکان کار در استان دارد.

به گفته وی تعداد ۹ نفر از این کودکان خیابانی و ۲۹۱ نفر نیز کودکان کار بوده اند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه تعداد ۱۲۸ نفر از این کودکان دارای سن بین شش تا ۱۱ سال، ۹۱ نفر بین ۱۲ تا ۱۴ و ۹ نفر نیز زیر شش سال هستند، بیان داشت: ۸۱ درصد کودکان خیابانی ساماندهی شده در مرکز بهزیستی از محصلین آموزش و پرورش بوده اند.

اکبری‌ مطلق با بیان اینکه ۸۵.۶۶ درصد این کودکان برای کار در خیابان ها بودند، بیان داشت: همچنین ۲.۳۴ درصد عامل بدسرپرستی(بدون فرار)، ۹.۶۶ درصد عامل زندگی و کار در خیابان و ۰.۳۴ درصد به دلیل مشکل فرار از منزل بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۸۸.۳۳ درصد کودکان خیابانی و کار ساماندهی شده در مرکز بهزیستی پدر و مادر دارند، اضافه کرد: این کودکان تنها قربانی فقر فرهنگی و اقتصادی والدین خود هستند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی همچنین با بیان اینکه از بین کودکان خیابانی شناسایی شده تعداد ۸۸ نفر غیرایرانی و ۲۱۲ نفر ایرانی بوده‌اند، بیان کرد: ۶۶ درصد کودکان خیابانی و کار شناسایی شده در مرکزبهزیستی ایرانی بوده و مابقی غیرایرانی هستند.

اکبری مطلق با بیان اینکه ۸۷.۳۴ درصد کودکان خیابانی و کار ساماندهی شده در مرکز بهزیستی حداقل سابقه یک بار کودک آزاری را دارند، عنوان داشت: ۷۶ درصد کودکان خیابانی و کار ساماندهی شده در مرکز بهزیستی زیر ۱۵ سال سن داشته و این با قانون منع اشتغال و کار کودکان و استثمار اطفال زیر ۱۵ سال منافات دارد.

وی اضافه کرد: تعدادی از کودکان خیابانی و کار ساماندهی شده در مرکز بهزیستی در نامطلوب ترین شرایط بهداشتی به کار تفکیک زباله و جمع آوری ضایعات مشغول بوده اند.

ارائه ۸۵۶ مورد خدمات به کودکان خیابانی توسط سازمان بهزیستی

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی به ارائه ۸۵۶ مورد خدمات به کودکان خیابانی توسط سازمان بهزیستی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این خدمات شامل سوادآوزی، حرفه‌آموزی، اشتغال بدون حرفه‌آموزی، اشتغال از طریق حرفه‌آموزی، ارائه کلاس‌های فرهنگی یا ورزشی و حمایت‌های مستمر و غیرمستمر بوده است.

اکبری مطلق با بیان اینکه ۹۲ درصد از کودکان خیابانی و کار ساماندهی شده در مرکز بهزیستی توسط مددکاران مرکز و تیمهای سیار سازمان بهزیستی شناسایی شده اند، بیان کرد: تنها ۲۲ درصد این کودکان توسط نیروی انتظامی شناسایی و جذب مرکز شده و هیچ کودکی توسط شهرداری شناسایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه ۵۳ درصد کودکان خیابانی و کار شناسایی شده ایرانی در مرکز بهزیستی فاقد هر نوع بیمه خدمات درمانی هستند، خواستار فراهم کردن تمهیداتی برای بهره مندی این کودکان از خدمات بیمه‌ای و همچنین از خدمات درمانی رایگان شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی یادآور شد: در راستای جمع‌آوری کودکان خیابانی افاغنه، اداره اتباع خارجی باید جدی وارد عمل شده و نسبت به جمع‌آوری این کودکان اقدام و علاوه بر خدمات‌رسانی به آنها، مرکز یا محلی برای نگهداری آنها فراهم کند.