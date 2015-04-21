سلامت غذایی افراد در همدان تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار، ظهر سه شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان همدان اظهار داشت: استان در زمینه تنظیم سند راهبردی سلامت و امنیت غذایی و ایمنی غذا به خوبی برنامه ریزی کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه در حوزه کارگروه سلامت چندین کار بزرگ از سال گذشته تا کنون عملیاتی شده، افزود: از جمله آنها می توان به اجرایی کردن طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد که این موضوع بسیار قابل تحسین است هرچند باید توجه داشت که دستگاه ها باید برنامه های ابلاغ شده به آنها را به خوبی اجرا کنند.

وی در رابطه با طرح تحول نظام سلامت، بیان داشت: بیماران واقعا درد دیگری جز بیماری را تحمل نمی کنند و این موضوع جای خرسندی دارد.

الهی تبار افزود: در حال حاضر در اولین سالگرد اجرایی کردن این سند هستیم و رسانه ها باید در این زمینه با مجموعه حوزه سلامت همکاری داشته و این تحولات را به گوش مردم برسانند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به شعار روز جهانی بهداشت مبنی بر «سلامت غذایی از مزرعه تا سفره»، عنوان داشت: باید این موضوع را به طور جدی در سطح انسانی پیگیر باشیم و سلامت غذایی را برای آنها تامین کنیم.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار موجود زمینه بسیاری از بیماری ها امروز فراگیر شده و تعداد زیادی از افراد را درگیر کرده است، ابراز داشت: نوع سبک زندگی و مواد غذای مصرفی موجب این امر شده که در صورت اطلاع رسانی به مردم در نوع غذای مصرفی و نظارت بر محصولات از مرحله مزرعه تا سفره می توان سلامت غذا را تضمین کرد.

الهی تبار با اشاره به اینکه در حوزه سلامت مردم استان همدان دولت را باور داشته و برای اجرایی کردن طرح تحول نظام سلامت مجموعه علوم پزشکی را حمایت کردند، اذعان داشت: این موضوع نشان دهنده اعتماد مردم به دولت است چرا که بعد از اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت شاهد افزایش میزان رضایتمندی در بین مردم شدیم.

الهی تبار در ادامه با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری ابراز داشت: امسال مقام معظم رهبری نامگذاری متفاوتی داشتند که این موضوع موجب ایجاد انگیزه بین مردم و دولت شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه باید بتوانیم با نگرش مناسب بین دولت و ملت پیوند ایجاد کنیم، اظهار داشت: ما به دنبال پایداری نظام و تحقق اهداف نظام هستیم و دولت در این راستا باید مردم را باور داشته باشد و از ظرفیت های جامعه به خوبی استفاه کند.

وی با اشاره به اینکه باید برای افزایش رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی تلاش کرده و سرمایه های ملی را تقویت کنیم، افزود: بهترین راهکار تقویت این سرمایه ها استفاده از ظرفیت های گروهی است.

الهی تبار با بیان اینکه هر چقدر پیوند بین دولت و ملت کمرنگ شود، آسیب پذیری نظام بیشتر می شود، عنوان داشت: باید دولت و ملت یکدیگر را باور داشته باشند تا بتوان از ظرفیت های جامعه استفاده کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان نیز در ادامه این جلسه ابراز داشت: از یکم تا هفتم اردیبهشت ماه هفته سلامت نامگذاری شده که مصادف با روز جهانی دامپزشکی نیز است.

محمودرضا رسولی با اشاره به اینکه بیماری های روده ای می تواند ناشی از عدم امنیت عذایی باشد، اذعان داشت: مجموعه دامپزشکی در جایگاه خود برای حوزه امنیت غذایی موظف به تامین گوشت سالم بوده و در این راستا تلاش شده میزان نظارتها به طور چشمگیری افزایش یابد.

وی با بیان اینکه طرح تضمین کیفیت مواد خام دامی توسط کارشناسان دامپزشکی از مرحله ای که در مزرعه قرار دارد تا بر سر سفره ها نظارت انجام می دهد، اضافه کرد: چراکه حق هر فردی است که بداند غذای مورد نظر او چه مراحلی را طی کرده تا بر سفره آمده است.

رسولی اظهار داشت: ما باید علاوه بر آلودگی های ویروسی، باکتریایی و انگلی باید مواظب آلودگی های شیمیایی نیز باشیم.