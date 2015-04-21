جدول اعتکاف دانشجویی در دانشگاهای تهران و استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم زاده مدیر فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به استقبال بیش از پیش دانشجویان از این مراسم معنوی گفت: این مراسم معنوی نیز امسال هم طبق سنت سال های گذشته برگزار خواهد شد و نزدیک به ۲۰۰ مسجد از مساجد دانشگاههای کشور امسال میزبان معتکفین خواهند بود.
وی افزود: مراسم معنوی اعتکاف اساتید نیز امسال در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار میشود که اساتید می توانند با مراجعه به سایت نهاد رهبری در دانشگاه تربیت مدرس به آدرس www.modares.ac.ir/nahad جهت ثبت نام اقدام کنند.
همچنین سایت مرکزی اعتکاف دانشگاهیان بهآدرس www.etekaf.nahad.ir با هدف اطلاعرسانی دقیقتر فعال شده است.
اسامی برخی از دانشگاههای مهم تهران:
اسامی دانشگاه های استان های مختلف:
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