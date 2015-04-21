جدول اعتکاف دانشجویی در دانشگاهای تهران و استانها

مراسم اعتکاف رجبیه دانشجویان و دانشگاهیان در روزهای ایام البیض و همزمان با روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت‌ماه مصادف با ۱۳، ۱۴ و ۱۵ رجب در مساجد دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.