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۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۲۸

المالکی خواستار عدم مهاجرت مسیحیان از عراق شد

المالکی خواستار عدم مهاجرت مسیحیان از عراق شد

«نوری المالکی» معاون رئیس‌جمهوری عراق با اشاره به حملات اخیر داعش به مناطق مسیحی‌نشین، عدم مهاجرت مسیحیان از این کشور را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «نوری المالکی» معاون رئیس جمهوری عراق اعلام کرد: مسیحیان یکی از ارکان اصلی کشور به شمار می روند به همین دلیل از آنها می خواهم به دلیل شرایط امنیتی کنونی، اقدام به مهاجرت از کشور نکنند.

سخنان نوری المالکی پس از آن مطرح شد که تروریست های داعش طی روزهای اخیر حملات گسترده ای را به مناطق مسیحی نشین ترتیب دادند.

معاون رئیس جمهوری عراق تأکید کرد: دولت عراق آماده است تا به منظور حمایت از مسیحیان هرگونه کمکی را به آن ها ارائه دهد.

گفتنی است، طی روزهای اخیر به دلیل سیطره داعش بر تعدادی از مناطق، مسیحیان عراقی به صورت گسترده اقدام به مهاجرت از مناطق شمالی و غربی کرده اند.

کد مطلب 2539366

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