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۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۱۸

امضای مدیران اصفهان پای سند سلامت

امضای مدیران اصفهان پای سند سلامت

اصفهان- سند سلامت در نخستین روز از هفته سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شهرداری رونمایی شد و مدیران شورا، شهرداری و حوزه سلامت و بهزیستی استان پای آن را امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سند سلامت اصفهان که برای ۱۰ سال تدوین شده با اشاره به ماموریت شهرداری در حوزه سلامت به بررسی چشم انداز سلامت در شهرداری اصفهان، اصول و جهت گیری کلی، الزامات، اهداف کلان و سیاست های شهرداری در حوزه سلامت پرداخته است.

در این سند آورده شده است که از آنجائیکه سلامت فردی و اجتماعی، مولد و محرک جامعه و مکمل تمام اقدامات مدیریت شهری است، شهرداری اصفهان در راستای رسالت خویش با ایجاد ساختاری نظام‌مند در قالب تدوین «سند سلامت» گامی در مسیر ارتقاء سطح سواد سلامت شهر و شهروندان اصفهانی برداشته است.

سند سلامت به عنوان نقشه راه ستاد فرهنگ سلامت ‏شهرداری تدوین شد، بر اساس موارد و مطالب حوزه سلامت در مسیر سیاست‌های شهرداری اصفهان تنظیم و تدوین شده است.‏

در این سند با توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر اصفهان بر ارتقاء سواد بهداشتی در جامعه، ارتباط مستمر با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، توسعه ساختارهای مردمی و معرفی روش های صحیح زندگی تاکید شده است.

این سند به امضای مسئولان شهری و استان از جمله شهردار اصفهان و معاونان وی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، مدیر کل بهزیستی و معاون سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان رسید.

شایان ذکر است چهار تفاهمنامه همکاری در حوزه سلامت بین شهرداری اصفهان با دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و آموزش و پرورش منعقد شد.

کد مطلب 2539394

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