اجرای پروژه مسکونی مشترک در کربلا در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد ظهر سه شنبه در جلسه بررسی دستاوردهای سفر هیئت تجاری استان قزوین به کربلا که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: سفر هیئت تجاری استان به کربلا فرصت مناسبی برای اریابی شرایط کشور عراق برای صادرات بود که با پیگیری امور می توانیم به نتایج عملیاتی دست یابیم.

وی افزود: هنوز اطلاعات جامعی از بازرهای عراق نداریم تا بتوانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم که برای موفقیت باید از قوانین تجاری این کشور، فرصت ها و تهدیدها، نیازها مطلع باشیم و با دقت وارد کار شویم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین یادآورشد: در نشست های تخصصی با مسئولان استان کربلا و تجار این منطقه یک پروژه احداث واحد مسکونی پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم که امیدواریم صندوق حمایت توسعه برای تضمین همکاری کند.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: برای تحقق سرمایه گذاری در عراق لازم است سازمان صنعت مجوزهای قانونی را در اسرع وقت صادر کند و برای صدور ماشین آلات هم نیازمند همکاری گمرک هستیم تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

فرخزاد گفت: ظرفیت های بالقوه و بالفعل در عراق و استانهای کربلا ونجف باید بدقت بررسی شود و سازمان همیاری شهرداری ها هم می تواند در برپایی نمایشگاه و خدمات فنی مشارکت داشته باشد.

وی تاسیس کنسرسیوم از شرکت های ساتختمانی را مهم دانست و یادآورشد: با تشکیل این شرکت و حضور شرکت های زیر مجموعه قوی می توان کارها را به صورت متمرکز و بهتر انجام داد.

این مسئول بیان کرد: برای تامین زیرساختها درعراق و صادرات محصولات مختلف ظرفیت های زیادی وجود دارد که با برنامه ریزی می توان در این بازار موفق عمل کرد.

وی تصریح کرد: برای ایجاد فضای سبز و پارک، شهربازی نیز شرایط خوبی وجود دارد که این موضوع نیز باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

در ادامه حسن رضا برجعلی مدیر برنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا شیشه گفت: در سال گذشته بیش از ۱۱۰ میلیون دلار صادرات محصول توسط این شرکت انجام شد که۹۷ میلیون دلار آن به عراق بود که ظرفیت های این کشور را نشان می دهد.

وی افزود: از استان قزوین هم سال گذشته فقط از سایپا شیشه ۲۰۰ هزار دلار صادرات کالا صورت گرفت که هدف گذاری ۶۰۰هزار دلاری را برای سال جاری پیش بینی کرده ایم.

برجعلی بیان کرد: در حال حاضر قیمت کالاهای صادراتی سایپا شیشه در بازار عراق کمتر از کالاهای چینی است و توانسته ایم رقابت خوبی در این کشور ایجاد کنیم.

وی برای ایجاد دفاتر نمایندگی شرکت سایپا برای ارائه خدمات فنی اعلامآمادگی کرد و افزود: بزودی از سوی شرکت سایپا مقدمات کار فراهم خواهد شد.